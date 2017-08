Donald Trump, un verdadero 'influencer' para regímenes y dictadores en su maltrato a los periodistas, según RSF España

La secretaria general de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF), Rosa Meneses, ha denunciado "los desprecios e intentos de descrédito" contra los medios de comunicación y los periodistas por parte del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a quien ha tachado de "verdadero 'influencer' para regímenes y dictadores en su maltrato a los periodistas".

Entre otras cuestiones relativas a la relación de Trump y los medios de comunicación, el diario estadounidense 'The New York Times' publicó que el presidente de Estados Unidos habría pedido al exdirector del FBI James Comey que considerara encarcelar a periodistas que publiquen informaciones clasificadas filtradas a los medios. Trump también ha llegado a asegurar que no le gusta utilizar la red social Twitter pero que se ve obligado a hacerlo porque la prensa es "deshonesta" y él tiene que escribir sus mensajes para "corregir" a los periodistas.