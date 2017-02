Dulceida nos abre su corazón con "mucho amor"

Es la influencer del momento y cuenta con millones de seguidoras. Aída Domenech, o lo que es lo mismo, Dulceida, saca a la venta un nuevo perfume hecho con Mucho amor perfecto para San Valentín: "Mucho amor es más como mi lema. Yo siempre digo a todos mis seguidores, en plan, mucho amor, o a mis amigos, porque mucho amor como en general. Soy una loca del amor, de quiero a mi pareja, me encanta que me quieran pero también de amar tu trabajo, amar lo que haces, amar el mundo, amar a tus amigos. Entonces es como un mucho amor, como un mensaje".

Y por supuesto ya ha comenzado con las celebraciones hacia su chica en el día del amor: "La he despertado con un desayuno y un ramo de flores".

La blogger y coach del programa 'Quiero ser' destaca entre muchas cualidades por ser siempre natural por ello nos ha abierto su corazón y nos ha confesado cómo comenzó su historia de amor con quien ahora es su pareja y como corto con su novio: Seguimos teniendo súper buena relación, es una de las personas más importantes de mi vida, pero yo no me daba cuenta, pero imagino que en ese momento él y yo estábamos mal y nuestra relación estaba mal, entonces yo conocí a Alba y... yo conocía a muchas chicas y nunca me había fijado en chicas. Había tenido una cosa con una, pero fue como muy corto y muy tal. Y yo me acuerdo que me hablaba y yo me ponía como tonta, decía: "¿Qué te pasa?". Hasta que me dejé llevar que es lo que hago siempre y me enamoré de ella."

En septiembre el año pasado ambas se daban el sí quiero, y no descartan la maternidad dentro de unos años: "Queremos esperar. Hemos dicho treinta y cuatro o treinta y cinco, que aún nos quedan bastantes años. Entonces ella dice que yo, que yo, que yo, y tendríamos que ver si tenemos uno cada una, o sea, con el óvulo de cada una, o hacemos in vitro, depende. Cuando se acerque más el momento yo creo que eso nos lo plantearemos más, pero ya es algo que tenemos presente y que ya hemos hablado".

De momento le espera un año cargado de proyectos profesionales que seguro serán todo un éxito, un nuevo libro y quien sabe si la veamos de nuevo pronto en televisión.