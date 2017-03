Echenoz da un giro a la "ficción del mundo contemporáneo" con la novela 'Enviada especial'

Explica que necesitaba "un desafío y un cambio" tras libros de historia

El escritor francés Jean Echenoz ha asegurado haber dado un giro a la "ficción del mundo contemporáneo" con su última novela 'Enviada especial' (Anagrama/Raig Verd).

En rueda de prensa en el Festival Kosmópolis del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Echenoz ha subrayado que lleva diez años escribiendo libros "más bien históricos", y no obstante, éste implica un retorno a la ficción actual con una historia de espionaje.

La novela versa sobre un secuestro, un general conspirador y su secuaz, una moderna Mata Hari, una vieja gloria del pop a la que acecha un pasado oscuro, un atracador vengativo, un hombre misterioso con una mancha en la cara en forma de mapa de Nueva Guinea, un asesinato, un dedo amputado y un complot contra Corea del Norte.

Sobre la novela de espías, Echenoz ha explicado que siempre había sido un "gran lector" de la literatura detectivesca de Estados Unidos, que de hecho, fue una gran influencia para él.

Sin embargo, después de estos años en los que ha alumbrado una trilogía biográfica sobre figuras del siglo XX y una novela sobre la Guerra de 1914, Echenoz ha explicado que para él, escribir de historia era al principio "un terreno virgen" que tenía que explorar.

"Pero cada vez se hizo más fácil, y eso se convierte en algo peligroso porque corres el riesgo de repetirte", ha dicho, regresando a la ficción literaria porque necesitaba un desafío nuevo, un cambio, ha enumerado.

LA HISTORIA, UNA PUERTA DE SALIDA

No obstante, sobre sus libros de corte histórico, ha asegurado que los comenzó "casi sin saberlo", ya que se encontraba en un callejón sin salida en ficción, y la historia representó entonces una puerta de salida, una puerta que también lo fue la novela negra al inicio de su carrera, ha rememorado.

Ha relatado que al principio de su andanza, la novela estaba agotada y cansada y se teorizaba mucho sobre hacia dónde iba: "Yo me sentía muy incómodo en ese paisaje y no encontraba un lugar donde estar cómodo", de manera que la novela negra fue también una puerta de salida en aquel momento inicial.

Después de estos años de intensa práctica literaria, Echenoz escribe ahora con menos rabia y furia, ya que siempre ha tratado de tomar distancia del relato: "Ahora trabajo con una distancia sobre la distancia que ya tenía".

"La ficción es un placer pero también es un combate cuerpo a cuerpo", ha asegurado el escritor, que ha destacado la influencia cinematográfica en su obra, especialmente de Alfred Hitchcock por su modelo de construcción plástica y del guión, y ha confesado haber tomado prestada una escena de la cinta 'Enviado especial' de éste.

Preguntado sobre la vida política francesa, ha lamentado que no es capaz de extraer ningún sentido porque "lo que está pasando no tiene ningún sentido", y ha subrayado que no es ningún intelectual como para dar opiniones sólidas.

Sin embargo, ha considerado que se ha producido un desplazamiento de los valores que deja a los ciudadanos perplejos y desconcertados: "No había visto nunca una cosa así: muchos comentaristas están sobrepasados por la situación política actual".