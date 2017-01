Ed Sheeran, en el Carpool Karaoke

El cantante británico Ed Sheeran confirmó durante una entrevista en Capital FM que participará pronto en Carpool Karaoke. El compositor inglés de 25 años, noticia un día sí y otro también gracias a la promoción de sus dos últimos singles, Shape Of You y Casttle Of The Hill, comentó que en algún momento de este recién estrenado año formará parte del segmento del programa Late Late Show que presenta James Corden.

"Sé que el programa está pensado para cantar los temas del invitado, pero creo que me sentiría un poco incómodo cantando mis propias canciones. Creo que sólo quiero poner algo de Biggie ... Quiero poner algo realmente incómodo y sucio, como la canción de Biggie 'Big Booty Hoes'", en referencia al rapero neoyorquino The Notorius B. I. G. El de Sufolk también habló de otros de sus éxitos, Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. "Esa era una canción que había escrito para Divide. Justin la tomó e hizo lo suyo con ella, la lanzó como un single y la convirtió en lo que es... Yo no diría que era sólo mía", señaló el artista en el espacio radiofónico de Carson Daly