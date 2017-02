Ed Sheeran cómodo con la idea del matrimonio y los hijos

Ed Sheeran ha confesado durante una entrevista sentirse cómodo con la idea del matrimonio y con convertirse algún día en padre. El británico sigue promocionando su nuevo álbum, Divide, y acaba de conceder una entrevista al programa de Kyle y Jackie O en KIISFM en el que, además de su nuevo trabajo y de sus amigos famosos, se habló de su relación con Cherry Seaborn.

"Ella vive a tres o cuatro kilómetros de donde crecí. Ahora vivimos juntos y solo tenemos gatos", dijo el cantante de Castle On The Hill. A la pregunta de si le gustaría algún día tener hijos, el compositor de 25 años se mostró tajante: "Sí, claro que sí, me gustaría tener hijos". Como el músico se mostraba abierto a hablar de su vida privada, el equipo radiofónico fue más allá y le cuestionó si su actual relación podría convertirse en matrimonio. "Me siento bien* sí, me siento cómodo sobre ese tema", dijo el artista.

Aunque Ed y Cherry, jugadora profesional de hockey, trataron de llevar con la máxima discreción su relación sentimental. Pero el pasado mes de julio decidieron hacerla oficial al dejarse fotografiar dándose un romántico beso durante la fiesta de la celebración del 4 de julio en casa de su amiga Taylor Swift. Después de lo confesado en las ondas no nos extrañaría nada que el pelirrojo nos diera cualquier día la alegría de su cambio de estado civil. Estaremos atentos*