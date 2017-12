Ed Sheeran desbanca al 'Despacito' y se corona como el rey de Spotify

Spotify acaba de hacer pública su lista de los artistas más escuchados del año . Lista que para sorpresa de muchos no encabeza Luis Fonsi con su celebérrimo despacito. Según la plataforma de música en streaming , la canción más escuchada del año ha sido Shape of You , de Ed Sheeran. Hemos hablado en persona con el cantante y compositor, que ha hecho un repaso a lo que ha sido este 2017, nos ha contado sus planes de futuro y nos ha confesado cuál es su colaboración más soñada.