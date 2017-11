Edurne: "De Gea y yo estamos bien y no es necesario una boda"

CHANCE

Aunque echa mucho de menos los platos que cocinan sus padres, la cantante Edurne está feliz en Manchester donde reside con su novio De Gea. A la espera de que quizás algún día vuelvan a España, siempre que puede viaja a su país por motivos profesionales.

EDURNE, FELIZ CON SU VIDA EN MANCHESTER, SIEMPRE QUE PUEDE VIAJA A ESPAÑA

En esta ocasión la vimos en el Circuito del Jarama de Madrid, en un acto de la marca Peugeot, de la cual es embajadora, junto con el tenista Pablo Carreño, el bicampeón de 'rallyes' Carlos Sainz y el tenista David Ferrer, con los que disputó una carrera de dos vueltas a bordo de un Peugeot 308 GTi.

CHANCE: Bueno preparada para la aventura ¿eres una mujer nerviosa?

Edurne: Preparada para la adrenalina. Soy una mujer de adrenalina, me gusta vivir las situaciones así de riesgo y la verdad es que es una oportunidad fantástica estar aquí en el Jarama además con compañeros tan maravillosos o sea que disfrutar, pero también soy competitiva entonces en esta carrera voy a intentar no quedar la última por lo menos, con Carlos es imposible ganar.

CH: Competitividad sana ¿no?

E: Exactamente.

CH: Luego a ti ¿te gusta la velocidad? ¿te gusta correr?

E: Bueno en el coche no, hay que tener precaución, pero me gusta la velocidad en las atracciones. Por ejemplo soy muy de parque de atracciones, me encanta la montaña rusa más alta, la que más vueltas de y la que más rápido me encanta. Esto es parecido, no es igual pero sí me gusta sentir esa adrenalina.

CH: En la última entrevista dijiste que te quedaba tirarte y saltar en paracaídas ¿lo has hecho ya?

E: Sí, ves. No lo he hecho todavía. Por eso decía que me gustan esas situaciones.

EDURNE: "AL AÑO NUEVO LE PIDO SALUD"

CH: ¿Nuevo reto para 2018?

E: Pues sí porque no, a ver si para el 2018 hay oportunidad, me encantaría.

CH: ¿Qué le pides al año nuevo?

E: Bueno al año sobre todo salud para todo el mundo, pido poquito. Creo que es lo más importante la felicidad, la salud y mínimo estar como este año que ha sido un año maravilloso.

CH: ¿Con qué te quedas? ¿qué es lo mejor que te ha pasado este año?

E: Pues tampoco ha habido nada este año que haya pasado muy especial, yo creo que todas las cosas de trabajo, la familia, los amigos. Creo que la final es un conjunto de muchas cosas.

CH: ¿A qué edad te sacaste el carnet? ¿fue a la primera?

E: A los 18 y fue a la primera el teórico, el práctico fue a la segunda.

CH: Nos dices siempre en tus cuentas personales que te gusta mucho conducir, cuéntanos realmente disfrutas.

E: Sí, me encanta conducir. Yo disfruto mucho, soy de las que me gusta coger el coche, no prefiero que me lleven, prefiero llevarlo yo y bueno esta es una experiencia a la que tenía muchas ganas encima en el Jarama y con Carlos Sainz que te de unos consejitos la verdad es que es una experiencia inolvidable y desean.

CH: ¿Te vas apañando con el lado contrario de la conducción?

E: Pues sí más o menos, sigo ahí porque como ahora vivo en Manchester es verdad que en ese aspecto fíjate estoy más cómoda allí que aquí no sé si es porque allí tengo que estar más pendiente de controlar el lado izquierdo o demás, no lo sé, pero es verdad que cuando me relajo pierdo un poco la orientación.

"ECHO MUCHO DE MENOS LAS COMIDAS QUE HACEN MIS PADRES"

CH: ¿Son más civilizados conduciendo?

E: Bueno aquí tampoco conducimos mal, es diferente pero creo que es una cuestión de orientación.

CH: Te tengo preguntar de deporte ¿cómo está David allí en Manchester?

E: Yo de deporte te puedo hablar muy poco porque no soy deportista eso en cuanto a mí, de David le preguntas a él.

CH: ¿Ganas de volver a España?

E: Bueno, ganas de ser feliz y de disfrutar, vivir el día a día y lo que venga.

CH: Cuando estás allí qué es lo que más echas de menos de aquí.

E: Sobre todo la comida, a mí que me gusta mucho comer echo de menos las comidas que me hace mi madre y mi padre que también cocina muy bien, quizás es lo que más echo de menos.

CH: ¿No te mandan tappers?

E: No llegan.

"TENGO GANAS DE TENER HIJOS Y FORMAR UNA FAMILIA, PERO EN UN FUTURO"

CH: ¿No tienes ganas de estabilizarte en una ciudad definitivamente?

E: Bueno es que de momento me organizo bastante bien. Entonces, mientras pueda organizarlo así y vivirlo bien seguiré de momento así. Por eso te digo que hay que vivir el día a día que nunca se sabe el futuro.

CH: ¿Tienes ganas de formar una familia y tener hijos? Cuando llega una edad pues a lo mejor apetece...

E: Pues de momento no, todavía soy muy jovencita yo creo. Por supuesto que lo tengo en mente, pero en un futuro, de momento no.

CH: Se dice que de boda sí empiezas a tener ganas.

E: No, no te creas. Al final es lo que os digo vivo el momento. Nosotros estamos muy bien y no creo que sea necesario una boda para demostrar más ni menos, yo creo que somos muy felices y estamos bien como estamos.

CH: ¿Qué más proyectos tienes Edurne?

E: A parte de 'Got talent' que ya sabéis que está grabado, a principios de año yo creo que sí se estrenará, acabo de doblar una película de animación de dibujos 'My little pony' que me ha hecho mucha ilusión porque aparte de ponerle voz también canto un tema en la película y ha sido una experiencia que tenía muchas ganas de hacer y se estrenará dentro de poquito y espero que si lo veis os guste.

CH: Te gusta conducir más por la izquierda o por la derecha.

E: Pues la verdad es que me gusta en ambos lados. Tengo que decirte que al principio cuando estaba en Inglaterra, claro a mí me gusta conducir y digo yo tengo que conducir aquí en inglaterra me tengo que adaptar y fue bastante mejor de lo que yo me esperaba y es lo que comentaba antes que al final luego llegas aquí y tengo más lío aquí en españa que en Inglaterra.

CH: ¿No crees que es el momento de que David empiece a conducir por la derecha y vuelva a Madrid?

E: Cuando viene David conduce por la derecha y cuando está allí pues...

CH: Gracias