Edurne: "Me gustaría tener niños, pero de momento no"

La cantante Edurne acudió ayer al Palacio de Neptuno de Madrid junto con el piloto Marc Gené al acto del nuevo parque de atracciones Ferrari Land que se inaugurará el próximo 7 de abril, para desvelar el nombre de la actracción estrella del parque: la Acelerator Coaster.

CHANCE: ¿Qué vamos a ver por Aventura y Ferrari?

Edurne García: Se juntan y vienen fuerte, yo he estado ahora mismo ojeando porque se abrirá el seis de abril pero los simuladores, las atracciones, tienen muy buena pinta. Yo que soy muy fan de los parques de atracciones estoy deseando que llegue.

CH: Fan de las emociones fuertes.

E.G: Yo cuanto más alta sea la atracción, más vueltas de y más te maree todo, mejor. Todos lo sitios que visito o las vacaciones muchas veces localizo el parque de atracciones más cercano. Soy muy fan y me gusta la adrenalina.

CH: Descarga tensiones.

E.G: Totalmente, al principio pasas más nervios, yo lo reconozco, pero luego es una gozada. Yo soy de las que se arriesga con las atracciones.

CH: ¿Te gusta probar nuevos retos como hacer puenting, tirarte en tirolina?

E.G: Una de las cosas que me encantaría y que no he tenido ocasión es tirarme en paracaídas. Es una de las cosas que tienen que ser alucinantes y algún día lo haré.

CH: ¿Eres una mujer que el no, no forma parte de tu vida?

E.G: No y si me dicen que no, más rabia me da. He recibido muchos no del trabajo, pero eso te hace superarte más y trabajar más para conseguir ese sí.

CH: ¿Te gusta conducir?

E.G: Me encanta, disfruto mucho con mi coche en el momento que voy a cualquier lado, me gusta mucho, me hago mis minis conciertos con la música, voy tranquila y relajada y si hay atasco mejor, así canto más.

CH: ¿Qué proyectos tienes?

E.G: Pues estamos en Got Talent, estamos en semifinales, en muy poco será la final y me da mucha pena pero tengo muchas ganas. Feliz porque ya hay una tercera temporada que empezaremos en breves, después de verano y muy feliz. Con el disco preparándolo también, estoy en plena composición, sin prisa pero sin pausa y más cosas que no puedo decir. Feliz, muy contenta con todo y que ojalá que siga así.

CH: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Got Talent?

E.G: Que después de haber tenido una primera temporada tan espectacular con gente tan increíble, volver a Got Talent descubres que hay mucho más, la magia este año me ha llegado muchísimo.

CH: ¿Cuál es tu talento oculto?

E.G: Pues no lo sé, está tan oculto que no sé cuál es. Yo digo eso, que está tan oculto que no se ve, creo que es la cocina que es un talento que no sale de mí, ni se me da bien ni nada. Lo de saber cocinar y hacer algo rico algún día llegará.

CH: Te hemos visto actuando, presentando, bailando, cantando...

E.G: Bueno soy muy de seguir las cosas cuando se me meten en la cabeza, soy perfeccionista, que puede ser malo por un lado y bueno por otro. Me gusta dar el máximo en cada cosa que hago.

CH: ¿Un objetivo por conseguir?

E.G: Creo que ponerse metas es un error. Cuando yo empecé en el mundo de la música, me llegan a contar todo lo que iba a hacer estos años y no me lo creo. Creo que hay que construirse metas muy lejanas, no tan próximas y sobre todo ir consiguiendo cosas, las que te esperabas y las que no.

CH: ¿Cómo es trabajar con Risto y Jorge Javier?

E.G: Pues es un lujo, la verdad es que con todos los compañeros que tengo, también con Eva y con Santi, es un lujo estar rodeada de tan grandes profesionales, aprendo mucho, me divierto y es curioso porque somos muy diferentes entre nosotros pero hacemos una piña muy fuerte. Creo que en un jurado es básico, que cada uno tenga una percepción diferente de cada actuación pero que también nos apoyemos y nos lo pasemos muy bien. Ojalá haya muchas ediciones de Got Talent.

CH: ¿Te ha invitado Risto a la boda?

E.G: No os voy a desvelar nada, que me han dicho que no revele ni un mínimo de detalle.

CH: ¿Eso significa que vas?

E.G: Sí. Estoy invitada, si puedo y la agenda me lo permite estaré allí.

CH: La tuya se resiste.

E.G: Pues quién sabe, ya te lo contaré pero de momento nada.

CH: ¿No es uno de tus objetivos?

E.G: No es una prioridad, de verdad. Si llega el momento estaré feliz y me hará mucha ilusión, pero creo que hoy en día no es algo que esté en mis prioridades el casarme. Estamos tan felices juntos, que no necesitamos de una boda ni nada para decir a la gente lo felices que estamos enamorados. Que si viene fenomenal y si no también.

CH: ¿Eso también se aplica a los niños?

E.G: No, los niños sí que me gustaría tenerlos, pero de momento no. Más adelante me gustaría tener niños y ser madre.

CH: Hay que decirle a De Gea que saque la vida romántica.

E.G: La tiene, pero eso solo para mí, nos lo dejamos para nosotros.

CH: Vimos la de Morata en un espectáculo de magia.

E.G: Hombre la verdad es que es una manera original de pedirlo, pero no sé, es que a lo mejor se lo pido yo. Por qué tiene que ser él el que lo pida, no sé, ya veremos.

CH: ¿Has visto la canción de Eurovisión?

E.G: La verdad es que no sé ni las polémicas ni nada. He leído pero no he visto el programa porque no he parado. Simplemente desearle todo lo mejor a Manel que es nuestro representante español, que se merece lo mejor y que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute, que intente no estar tan pendiente de las cosas que se comentan porque se van a comentar muchas cosas durante este trayecto a Eurovisión pero que lo disfrute que es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido.

CH: Es una canción veraniega y surfera.

E.G: Yo creo que está bien, es un estilo diferente y siempre que se puedan probar cosas diferentes... Nunca se sabe en Eurovisión.

CH: ¿Tenemos posibilidades de Eurovisón?

E.G: No lo sé, si yo supiera la clave para poder ganar Eurovisión... depende de tantas cosas, por eso que lo disfrute, si se gana bien y si no pues nada.