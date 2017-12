Elena Furiase: "Busco mi compañero de vida y el padre de mis futuros hijos"

CHANCE

Elena Furiase no ha querido perderse la inauguración de la nueva tienda de Alma en pena en Madrid. La actriz ha lucido su mejor sonrisa en este evento donde no dudó en hablar de lo que busca ahora mismo: el amor.

La hija de Lolita está deseando volver a enamorarse, algo que no comparte con su madre pues esta estaría de lo más tranquila y relajada con su soltería.

CHANCE: ¿Cómo estamos?

Elena Furiase: Muy bien, aquí con el alma en pena.

CH: Tú eres muy de tacones o de ir en plano.

E.F: En las ocasiones especiales me gusta ponerme un buen tacón, pero es verdad que lo aguanto poco. Me gusta más un intermedio, un tacón cómodo.

CH: ¿Crees que tienes los pies en la tierra?

E.F: No, en ocasiones, pero normalmente... soy piscis, pies en la tierra pocos.

CH: ¿Sueles perder la cabeza?

E.F: Con todo, yo pasa una mosca y ya estoy inventando, imaginando, me encanta soñar despierta, me monto mis películas, me creo unas obsesiones horrorosas, yo vuelo.

CH: Tu padre cómo sigue que se ha ido a argentina, ¿no tiene pensamiento de volver?

E.F: No, ahora está bien allí, me imagino que cundo termine el verano aquí vendrá para pasar el verano aquí e irá de verano en verano, supongo.

CH: ¡Qué suerte!

E.F: Desde luego que sí, para su cuerpo le viene mucho mejor.

CH: ¿Tiene que hacer allí rehabilitación?

E.F: Sí, él tendrá que hacer una rehabilitación durante mucho tiempo, es algo que ha que fomentarlo siempre. Los climas más calentitos y un poco más húmedos le vienen mucho mejor que el frío seco.

CH: Está allí con la familia.

E.F: Sí, con mi familia.

CH: ¿Irás allí en navidad?

E.F: No, estas Navidades no voy a poder, no me da tiempo, quiero ver a ver si en enero o en febrero, depende de cómo estemos de trabajo, a ver si puedo escaparme un par de días.

CH: ¿Planes?

E.F: Aquí tengo trabajo, tengo cosas que hacer y las Navidades están a la vuelta de la esquina, ya no me da tiempo a irme a argentina.

ELENA FURIASE: "EL LIGOTEO ES EL MISMO, SE ME HAN ACERCADO LA MISMA CANTIDAD DE HOMBRES"

CH: ¿Algún proyecto que se pueda contar?

E.F: Hay una cosa con una marca y luego hay algo de cine, pero es que no puedo decir nada.

CH: ¿Te apetece enamorarte?

E.F: Sí, ya sí, ya apetece un poquito.

CH: ¿Buscas pretendientes, qué quieres en un hombre?

E.F: Busco mi compañero de vida y el padre de mis futuros hijos y bueno pues una persona con la que compartir tu vida básicamente.

CH: Pero también has dicho que estás ahí, ahí. ¿Hay alguien?

E.F: No, me refiero a que el ligoteo es el mismo, se me han acercado la misma cantidad de hombres. No hay nada por ahora. Libre, soltera.

CH: ¿Y tu madre?

E.F: También soltera y muy bien.

CH: Ella no tiene tantas ganas de encontrar a alguien.

E.F: No, ella está a gusto, trabajando y está contenta.