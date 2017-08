Elsa González, presidenta de la FAPE: "El avance de la publicidad en los medios es vital y crece a un ritmo muy lento"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, considera que la situación de los periodistas e informadores españoles en los seis primeros meses de este ejercicio 2017 es bastante similar a la de 2016, es decir, que están en una "tónica parecida", en la que el "avance de la publicidad en los medios es vital y crece a un ritmo muy lento".

No obstante, Elsa González reconoce que los medios de comunicación en España continúan teniendo algunas dificultades y es que, desde su punto de vista, "uno de los principales problemas del periodismo es la precariedad, que no ha disminuido". "El periodismo no está en crisis, pero el modelo de negocio sí. Y eso genera pérdida de calidad y de independencia", ha avisado.