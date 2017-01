Encarna Salazar sopla las velas de su 56 cumpleaños

Encarna Salazar celebra su cumpleaños rodeada de su familia. A pesar de que su marido no se encontraba junto a ella, la cantante estuvo rodeada de sus hermanos, su hija y sus sobrinos. Encarna llegaba acompañada de su hermana Toñi y el resto de la familia. Y antes de entrar al restaurante donde lo celebraba, posó para los medios muy contenta.

Encarna y Toñi Salazar hablaron de su vida personal y Encarna aseguró que su marido no había ido "por motivos de trabajo pero que su relación está muy bien". Además, hablaron de Gran Hermano VIP y comentaron que les gustaba mucho como lo estaba haciendo Terelu y afirmaron que les parecía una persona "increíble". También comentaron su paso por el eurocasting y que les gustaría repetir en Eurovisión y lo harían "de una forma brutal".

LA ENTREVISTA MÁS PERSONAL DE LAS HERMANAS SALAZAR

CHANCE: Bueno, felicidades, Encarna...

Encarna: Gracias, muchas gracias.

CH: ¿Cuántos han caído?

Encarna: Pues cuarenta...

CH: ¿Cuarenta...?

Encarna: Bueno, más o menos, por ahí... no, cincuenta y seis, yo no tengo ningún problema en decirlo, así que feliz y contenta, feliz de cumplirlos. Porque de eso se trata, de poder cumplir y poder celebrar.

Toñi: Además, es que yo siempre digo, cuando cumples años es un regalo que la vida te da. Eso la gente que oculta los años... mira no, gracias a la vida por cumplir y mucho más después de lo que ella ha sufrido.

CH: Además juntas y en familia, que eso es lo importante...

Toñi: Sí, al final... hoy hemos dicho, no vamos a cantar ni a hacer nada, pero mi sobrina ha traído la guitarra y al final nos liamos.

Encarna: No, ¿la ha traído?

Toñi: Sí... jajaja

Encarna: Si es que al final... lo que pasa... han pasado las Navidades y estamos de fiesta y de todo y es que no paramos y he dicho, hoy ni fiesta ni nada, sólo una reunión, pero nada, se traen la guitarra igual... al final nos liamos, si siempre nos pasa lo mismo...

CH: Encarna, ¿qué balance haces de tú vida?

Encarna: Un balance maravilloso de mi vida, buenísimo. Ha pasado de todo en mi vida, bueno, malo, regular. Estoy en un momento muy bueno, me siento muy bien conmigo misma.

Toñi: Está muy joven, está muy joven...

Encarna: Bueno... dice Richy que no. Pero no, estoy fenomenal, en un momento precioso.

CH: Os hemos vuelto a ver ahora con eurovisión... lo habéis dado todo con 'Bandido'

Toñi: Estuvimos dándolo todo en el eurocasting. La gente quiere que volvamos, nosotras encantadas, pero es un poco difícil, porque hay gente nueva, gente que lo hace muy bien, por nosotras sería un placer volver a eurovisión.

CH: Vosotras lo lleváis dentro éste festival, ¿no?. En el caso de ir el año que viene, ¿con qué tipo de canción iríais?

Toñi: Uff... si nosotras fuésemos a eurovisión, lo prepararíamos de una manera brutal, de esto de un espectáculo para que la gente, el mundo, viera lo que es España. En España hay mucho poderío musical y con imagen, que eso es lo que le falta.

CH: ¿Cómo vivís que después de tantos años el tema de Bandido siga causando furor?

Encarna: Cuando fuimos al eurocasting la gente allí nos decía que no sabemos lo que es para toda la gente de eurovisión de cualquier país, que la canción de Bandido es un himno. A nosotras nos sorprendió un poco, porque fíjate, después de 27 años... la gente es una locura con Bandido y bueno, feliz de que nuestra canción después de 27 años guste y se escuche y sea un himno para ellos.

CH: Ahora que tenemos de moda el reality de Las Campos, Gran Hermano VIP, ¿vosotras os atreveríais con algo de esto?

Toñi: Yo sí, porque soy una atrevida. Yo lo haría, porque me parece... lo hacen en todos los países. Fíjate, lo hacen las Kardashian, no lo vamos a hacer nosotras. También te digo, si nosotras lo hiciéramos, montaríamos un cristo... porque tenemos tanto que decir, tanto que contar, porque tenemos una vida tan llena de cosas que tendríamos muchas cosas que aportar a un reality, pero bueno, todo se hablará, nunca se sabe...

CH: ¿Estáis siguiendo Gran Hermano VIP?

Toñi y Encarna: Ehhh, conocemos así a Terelu... y a Toño. Con él hemos estado en un talent show y sí, pero a los demás poco... bueno, a Irma Soriano también, a Ivonne Reyes...

CH: ¿Tenéis ya favorito?

Toñi y Encarna: No, es que estamos currando, vamos y venimos y no tenemos mucho tiempo... y de lo que vemos... pues que gane el que mejor esté, que sean ellos mismos, porque lo que veo todo un poco de mentira, porque todo el mundo quiere aparentar algo que no es. Un reality se trata de ser tú mismo, de ser natural, de no fingir... y no lo son, la verdad. A mí me encanta Terelu porque está siendo natural. Mira, ronca, se levanta con los pelos así... le da igual... pero me parece una mujer increíble y natural.

CH: Bueno, Ivonne y Toño, que han tenido una de las peleas...

Toñi: Puff, es que eso es muy fuerte, lo de..., lo de Toño es que es... nosotras hemos estado mucho tiempo con él y hemos hablado mucho con él, pero nosotras tampoco nos atrevemos a dar una opinión. A Ivonne también la conocemos...

CH: Claro, lo que está diciendo él ahora que se le está juzgando por lo de fuera...

Toñi: Claro, es que eso es lo que no es justo tampoco que si le vas a nominar por el problema que tiene con Belén Esteban...

Encarna: Si quieren que hablemos de Gran Hermano que nos paguen, jajaja. Hombre... ¿o no?. Cuando nos llamen a nosotras de colaboradoras pues sí, ahora hablamos de nuestro cumpleaños, del mío, que es mío.

CH: ¿Con quién habéis venido ésta noche?

Encarna: Toda la familia. Los Chunguitos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanas, Richy que ya es de nuestra familia... todos, los que quepamos aquí. Así no hay límite, los que quieran venir...

Toñi: Ahora entráis y tomáis una copita que os invitamos...

Encarna: Hombre sí, por favor...

CH: ¿Oye Encarna, no ha venido tú marido?

Encarna: Mi marido no ha podido venir, está... tiene su trabajo, sus cosas y no...

CH: Pero hubo unos rumores...

Encarna: Ayyy, no es momento de hablar de eso... déjalo...

CH: Uy, te pones triste... algo hay...

Encarna: No, no, no. No pasa nada, lo que pasa es que tiene su trabajo, sus historias y... ya está... no hay más, si es que tampoco te puedo decir más porque no hay nada.

CH: ¿Estáis bien?

Encarna: Sí, sí. Todo va bien.

CH: Ya sabéis cómo son los rumores y os tenemos que preguntar...

Encarna: Bueno, los rumores son rumores, pero bueno, yo no hago caso a los rumores... yo estoy bien y ya está.

Toñi: ahora vamos a comer y a beber y ya está...

CH: ¿qué pedirías?

Encarna: Pues deseo que el mundo sea mejor, porque me da una pena cómo está, que no muera tanta gente y que podamos vivir en un mundo mejor.

CH: Pero algo más personal...

Encarna: Yo sólo pido salud.

Toñi: Pues yo pido salud y un novio muy bueno.

Encarna: Pero aparte del novio, salud. Porque sin salud no vas a ningún lado.

CH: ¿Y los hijos qué tal están?

Encarna: Bien, mi hija está ahí...

Toñi: Mi sobrina está ahí, mayorcísima y mi hijo ahora viene. Yo lo que creo es que éste año me van a hacer abuela... porque estamos, están en ello... pero yo estoy asustada, porque no sé cómo lo voy a afrontar... si mi niño me hace abuela, yo quiero que me llamen yaya, una yaya moderna de ahora... jajaja.

Así de feliz Encarna Salazar soplaba las velas rodeada de sus seres queridos. La cantante, feliz por estar junto a los suyos, se mostró muy feliz. Una vez sopladas las velas, Encarna y su hermana Toñi se arrancaron a bailar.