Enfermedades Reumáticas: la importancia de la investigación

Desde hace más de 25 años Clarins ha fusionado sus fuerzas con la Fundación Arthritis, comprometiéndose en la investigación relativa a las enfermedades reumáticas. Lionel Comole, Director y Portavoz de la Fundación, ha vivido en su propio cuerpo las graves consecuencias de esta enfermedad, por eso mismo es quien mejor puede contarnos no solamente la implicación de la marca cosmética sino la importancia de la investigación.

L.C: En realidad es una historia muy humana. El origen de la fundación es una asociación la ARP, la Asociación de Investigación contra la Artritis Reumatoide. En realidad esta asociación fue creador de los laboratorios Clarins quien la fundóY es que él no podía soportar ver a su mujer sufrir de esta enfermedad. Y los médicos le decían que no tenían solución para su mujer. Entonces él dijo voy a financiar la investigación para dar una solución, es imposible que esta enfermedad no tenga una cura. A la vez, conoció a un hombre en París, cuyo hijo sufría una artritis juvenil hidropática, tenía 7 años y veía lo mismo y se reunieron para crear la asociación. En 2006 la asociación se convirtió en Fundación y la familia invirtió mucho dinero en los fondos propios para darle una visibilidad a largo plazo. Invirtieron 5 millones de euros. Hoy en día la familia es la que se ha implicado en la fundación porque Olivier Courtin es el presidente de la fundación. Además su hija es la tesorera de la fundación y así es como a pesar de todo, la empresa, se ha implicado la familia, es una fundación que es independiente de la empresa, no es una fundación dentro de la empresa.

L.C: Esta enfermedad no es algo que se solucione fácilmente, es crónica, el tratamiento que yo tomo lo tengo que tomar toda la vida, permite limitar enormemente la evolución de la enfermedad, pero no la corta, no la pará. Se puede ver un poco, yo tengo el ojo un poco enrojecido porque tengo una inflamación del ojo que proviene de esta enfermedad. Esto significa que limita la respuesta inmunitaria, por desgracia no se cura, de tanto en tanto tengo dolor de espalda y el problema de este tratamiento es que tratamos de engañar al sistema inmunitario pero al final el sistema inmunitario se da cuenta de que le estamos haciendo trampa por tanto aporta una solución y vuelve a ser uno refractario al tratamiento y de golpe deja de funcionar. Entonces en este momento, hay diferentes tratamientos disponibles que funcionan de diferente manera, entonces cuando uno no funciona, se puede probar otro pero no es una solución real, y sobre todo es verdad que yo llevo una vida prácticamente normal aunque de vez en cuando tengo dolor y si alguna vez tengo estas inflamaciones en otros sitios que no son solamente en las articulaciones. Prácticamente no hace mucho tuve una inflamación en el corazón y me tuvieron que aplicar una desfibrilación cardiaca. Entonces bueno, todavía me estoy recuperando. La semana que viene tengo que someterme a tratamiento también porque tengo este problema. Entonces estoy bien pero no estoy a tope.