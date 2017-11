Enrique Ponce: "Este premio se lo dedico a mi mujer Paloma (Cuevas) y a mis hijas"

Enrique Ponce recibía esta mañana el Premio Nacional de Tauromaquia 2017 en reconocimiento a su trayectoria, de más de 27 años, en esta profesión. El torero se encuentra en México por trabajo pero nos ha querido contestar a unas preguntas para CHANCE con la gentileza que le caracteriza y mostrándose muy emocionado.

"La verdad, me ha hecho muchísima ilusión, esta mañana recibí una llamada del ministro comunicándome la noticia de que me habían otorgado este premio, que es un premio importante, de esos que gustan", explicaba el diestro, a lo que añadía también: "Pienso que no sólo es un premio de una temporada o de una faena, ha venido de una trayectoria, y bueno, es un reconocimiento al final. Es un premio que tiene un peso importante y me hace muchísima ilusión haberlo recibido".