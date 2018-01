Esther Doña: "Firmé un acuerdo prematrimonial en el que queda claro que nuestra relación está basada en el amor"

Esther Doña abre las puertas del Palacio El Rincón a la revista ¡Hola! para responder con firmeza a todas las polémicas generadas tras darse el 'sí, quiero' con Carlos Falcó.

La ya Marquesa de Griñón explica que entre sus planes futuros no está el de tener hijos: "No vamos a tener niños, no por falta de ilusión sino porque creo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte".