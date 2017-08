Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, los protagonistas de la fiesta 'Flower power'

Un año más la discoteca Pachá organiza su fiesta más esperada de la temporada, la 'Flower Power'. Como no podía ser de otra forma muchos de los rostros conocidos de nuestro país que veranean en Ibiza quisieron aprovechar la oportunidad para acudir a una de las fiestas más exclusivas de la isla con un look de lo más hippie.

Algunos con un look más hippie que otros, disfrutaron de lo lindo la maravillosa velado. El que sí que no defraudó con su look fue el exconcursante de Gran Hermano VIP, Marco Ferri, que acudió al evento con unos maravillosos pantalones de estampado psicodélico que no dejó indiferente a nadie.