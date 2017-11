Eva González: "Cayetano es un nombre muy bonito"

CHANCE

En el momento más feliz de su vida, Eva González se embarca en un nuevo proyecto profesional y es que la presentadora acudió de lo más sonriente y luciendo tripita de embarazada a la presentación de su nuevo perfume Boreal que estará a la vena en Perfumerías Douglas.

Sin duda alguna Eva está encantada con el momento de su vida en el que se encuentra y es que a la espera de la llegada de su primer hijo, la presentadora ya confirmó que lo que espera es un chico aunque por el momento no han decidido el nombre. Por su pare sigue totalmente inmersa en las grabaciones de Masterchef y es que ya ha confesado en repetidas ocasiones que quiere seguir trabajando hasta que su embarazo se lo permita.

CHANCE: ¿Cómo estás?

E.G: Muy bien, muy contenta de estar aquí está mañana. Para mí es muy especial porque presentar mi segundo perfume, una creación tan bonita en la que he puesto tanta alma y tanto corazón y tanto trabajo, la verdad es que llega la mañana de la presentación y es como que nervios... ¿saldrá todo bien? ¿Gustará? Y esas son las preguntas que me hago.

EVA GONZÁLEZ: "HE HECHO ALGO QUE ME GUSTA, DE LO QUE SOY DUEÑA"

CH: ¿Qué importancia tienen los olores para ti? Me refiero ¿Eres tiquismiquis con los olores?

E.G: Soy un poco, un poco tiquismiquis sí. Con el embarazo la pituitaria como que* no, pero siempre a mí me ha gustado el mundo del perfume, del olor y la verdad es que para mí siempre ha sido muy importante porque creo que dice mucho de una persona también cómo huela y en este caso, desde que me he metido en el mundo del perfume muchísimo más ahora que llevamos ya dos perfumes y cuatro aguas frescas que también están ahí para el veranito ósea que ya entiendo bastante de esto.

CH: Tú perfume y tú colonia es la que usas tú ¿Verdad?

E.G: Hombre claro, mira huéleme.

CH: Hay mucha gente que promociona algo pero...

E.G: Por eso precisamente es lo que te cuento, yo no sé cómo será en otros casos pero en el mío he hecho algo que me gusta, de lo que soy dueña. Evidentemente yo lo uso porque son olores que a mí me fascinan.

CH: Oye y cuando vas por la calle y huele alguien a ti ¿Qué te pasa por la cabeza?

E.G: No huele a mí, huele a "Origen", huele al agua fresa Sinceramente me siento súper orgullosa.

EVA GONZÁLEZ: "SIGO TRABAJANDO, ESO YA LO VEIS TODOS LOS DÍAS Y SIGO A TOPE, CREO QUE ESO ES UNO DE LOS SECRETOS"

CH: ¿Cayetano no ha tenido alguna anécdota que pensaba que venía Eva y luego no?

E.G: No, no me lo ha contado. No sé si le habrá pasado pero no me lo ha contado. Lo que sí tengo es mucha gente que a través de las redes sociales y todo eso, me dicen lo mucho que gusta el olor que se ponen el perfume y a la gente le gusta mucho.

CH: ¿Cómo te encuentras?

E.G: Yo me encuentro muy bien, sigo trabajando eso ya lo veis todos los días y sigo a tope y creo que eso es uno de los secretos también que tengo que me encuentro bien y eso también quiere decir que puedo seguir trabajando.

CH: ¿Vas a seguir hasta que el cuerpo diga?

E.G: Hasta que el cuerpo aguante.

CH: ¿De cuánto tiempo estás exactamente?

E.G: Estoy de seis meses.

CH: Lo que sí has confirmado es que es un niño.

E.G: Sí, es un chico.

CH: Contentísimos imagino.

E.G: Estamos muy contentos. Sí es un chico además no tengo ningún problema en decirlo, siempre os lo he dicho, no tengo problema en decirlo. Un Rivera González viene al mundo así que muy contentos todos, toda la familia.

CH: ¿Y de nombres?

E.G: Pues eso no lo tenemos todavía claro la verdad.

EVA GONZÁLEZ: "ES UN PISO NORMAL Y CORRIENTE CON UNA HABITACIÓN MÁS PARA QUE QUEPA EL BEBÉ"

CH: ¿Cayetano tiene que ir en el nombre?

E.G: No tiene por qué.

CH: A lo mejor el padre quiere.

E.G: No, no lo sé. Cayetano es un nombre muy bonito.

CH: ¿No va a ser un nombre compuesto?

E.G: No, creo que nombres compuestos no caerán. Que ya soy yo Eva María.

CH: ¿Eres de clásicos o de modernos?

E.G: ¿Tú crees que a mí me pega un nombre moderno? Será un nombre que no lo sabemos. Te estoy diciendo por decirte porque todavía no lo tenemos claro cuando lo tengamos claro no te preocupes que lo diremos como lo hemos dicho siempre, hemos podido compartir con vosotros todo.

CH: ¿Ya tenéis la habitación más o menos?

E.G: Que va no tenemos nada.

CH: Con esa pedazo casa que os habéis cogido.

E.G: Bueno pedazo casa es un piso normal y corriente con una habitación más para que quepa el bebé.

CH: Pero es grande, con muchas habitaciones.

E.G: Con muchas habitaciones no.

CH: Cinco por lo menos.

E.G: No, no es un piso normal en el que vamos a estar muy cómodos y en el que espero que el bebé se críe bien y esté cómodo.

CH: ¿Qué tal en la casa?

E.G: Bien, estoy poco, pero muy bien, muy contenta.

EVA GONZÁLEZ: "EN EL MOMENTO EN EL QUE VENGA EL BEBÉ SÍ QUE ECHARÉ MÁS DE MENOS A CAYETANO EN SUS VIAJES

CH: Lo que sí os gusta es Madrid.

E.G: De momento sí, que hemos vivido mucho fuera de Madrid también pero sí ahora tenemos época madrileña.

CH: No sé si vives de forma diferente con el embarazo que a Cayetano le toque viajar.

E.G: Igual, yo me encuentro bien. No tengo problema si en el momento en el que venga el bebé sí que lo echo más de menos y diga anda que me lo estoy comiendo yo, o al revés, cuando yo me tenga que ir a trabajar tendrá que estar él con el bebé ero de momento no. De momento yo no noto na.

CH: Además yo creo que será él el que le eche más de menos. En el momento en el que nazca el bebé no le veo haciendo las Américas se le ve muy niñero...

E.G: No lo sé es que no te puedo decir.

CH: ¿Francisco que os ha dicho cuándo se ha enterado de que es niño?

E.G: Está encantado dice que por lo menos vosotros.

CH: Yo creo que el de ha quedado con las ganas de tener un niño.

E.G: No hombre, que todavía no es tarde puede tenerlo.

CH: Yo creo que hasta que no lo tenga no va a parar el muchacho.

E.G: Puede ser, no sé ojalá. Él está feliz, está muy contento.

CH: ¿Y Kiko que os ha dicho? Además con lo que a ti te quiere.

E.G: Me quiere mucho y yo a él también. Él está muy contento también porque además trae una niña así que entre tantas niñas un niño no está mal.

EVA GONZÁLEZ: "EN EL MOMENTO EN EL QUE TE QUEDAS EMBARAZADA HAY UN CHIP EN LA CABEZA QUE TE DICE QUE NO PASA NADA"

CH: Estás de seis meses ¿vas pensado en el parto? No sé si te da un poco de miedo.

E.G: No, yo creo que hay una hormona ahí en la cabeza que yo antes de quedarme embarazada sí pensaba en el parto y decía qué horror y yo creo que en el momento en el que te quedas embarazada hay un chip en la cabeza que te dice que no pasa nada, tranquila. Además como sabes que es una cosa que tienes que hacer, que no hay remedio, esto tiene que salir.

CH: ¿Quieres que sea natural?

E.G: Bueno yo ni eso me lo he planteado todavía, yo quiero que todo salga bien y que sea lo más natural posible y ya está.

CH: ¿Cómo ves a Irene y a Kiko tras los rumores de infidelidad? ¿Cómo les ves?

E.G: ¿Hay rumores de eso? Yo es que de verdad debo ser la más torpe del mundo, la más desinformada del mundo porque es que no me entero de nada de eso.

CH: ¿Cómo les ves?

E.G: Yo les veo bien, la verdad es que no me entero de nada de eso. De lo que me entero como siempre estoy grabando y eso es por las redes sociales o algo y no he visto nada de eso. Ellos están bien y ya está.

CH: ¿Baby shower?

E.G: Yo en eso ni he pensado, bastante tengo con levantarme todos los días a las seis de la mañana para trabajar.