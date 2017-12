Eva González: "Estamos en campaña electoral para elegir el nombre"

Radiante, con un vestido de cuero que dejaba entrever su avanzado embarazo, la presentadora Eva González presume de los cambios físicos de su estado de gestación que hasta ahora no se le notaban. Así la vimos durante la presentación de la nueva edición de Masterchef Junior.

Eva González: Sí, además ha sido casi de un día para otro. He leído de todo, hasta vientre de alquiler. ¡Qué no! Que está.

CH: Yo sé que es una pregunta muy típica pero me imagino que lo has vivido de una manera especial porque te pilló embarazada. Veías a los niños con otros ojillos.

E.G: Bueno, no, la verdad es que no porque estuviese embarazada. La edición de Masterchef Junior siempre para mí es muy especial, a mí me gusta muchísimo. Sí que es verdad que evidentemente yo ya estaba embarazada en el celebrity y ahí estaba como más avanzado el embarazo en el junior, no se nota casi, pero lo estoy de verdad. Especial sobre todo porque cuando estás al principio del embarazo no todos los días te encuentras bien y llegar a plató y ver a 16 enanos que te suben el ánimo, que te ríes un montón, que te dan mucho cariño, a parte de mis compañeros por supuesto, como siempre, que son parte de mi familia, no solo los compañeros que se ven, que son Pepe, Jordi y Samantha, todos los que están detrás de las cámaras.