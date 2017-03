Eva González: "No sé dónde compró el anillo de pedida de mi cuñado. No sé ni dónde lo compró Cayetano..."

El pasado miércoles 9 de marzo se produjo en la plaza de Las Ventas de Madrid la gran presentación de la Feria de San Isidro, que contó con la asistencia de multitud de rostros conocidos del mundo del toro.

Eva González, la mujer del torero Cayetano Rivera, no quiso faltar a la cita para acompañar a su marido. Ajena a la polémica del anillo de compromiso de Lourdes Montes asegura que está viviendo un momento lleno de alegrías gracias al éxito profesional que cosecha con sus programas.

CHANCE: Eva, feria san Isidro, toros, buenos carteles, no podías faltar.

Eva González: Cayetano me ha pedido que le acompañe.

CH: A tí no te gusta quitarle el protagonismo, ¿verdad?

E.G: No lo tengo yo, vengo acompañando, el protagonista es él, el que está en los carteles es él.

CH: Lo haces con gusto imagino.

E.G: No, hoy con gusto regular porque me he arreglado en cinco minutos porque acabo de grabar.

CH: Pues ole y ole.

E.G: Ya venía maquillada de la tele.

CH: No han venido ni Fran ni Lourdes.

E.G: Estoy super desconectada, todo el día grabando, no me entero de nada, si no han venido será porque están en Sevilla, no habrán podido venir y ya está.

CH: Fran ha protagonizado un escándolo con empresarios de empresa en El Congo. ¿Habéis hablado de esto?

E.G: No lo sé. Los negocios siempre pasan cosas, estoy segura que se esclarecerá y el que tenga la culpa...

CH: ¿Cómo estáis viviendo la retirada de Fran?

E.G: No es oficial. Tengo entendido que en Sevilla es la última vez que va a torear, es algo muy importante porque para él y para todo Sevilla es una gran plaza de toros y es importante y ese día hay que apoyarlo, claro que sí.

CH: ¿Tienes el anillo de pedida?

E.G: No, tengo el de casada.

CH: El anillo de pedida de tu cuñada está generando polémica.

E.G: Voy a tener que ver más la tele, tanto cotilleo me pierdo.

CH: El anillo procede de El Congo. ¿Sabes algo? ¿Lo ha comprado aquí?

E.G: No sé dónde compró el anillo de pedida mi cuñado. No sé ni dónde lo compró Cayetano... No tengo ni idea.

CH: ¿Qué os pasa a la familia Rivera con los anillos? A Irene Rosales se lo robaron...

E.G: Yo el mío lo tengo, no tengo problema.

CH: ¿Cuándo pasan cosas así hablas con la familia?

E.G: No me he enterado, me estáis informando vosotros. Me levanto a las seis de la mañana, trabajo y llego a casa a las diez de la noche.

CH: Tu marido tiene negocios, ¿estás al día?

E.G: De eso sí, soy su mujer.

CH: Con la chatarra no ha tenido problemas, ¿no?

E.G: No. Chatarreros de momento no somos. Todo se puede andar.

CH: Qué gran momento estáis viviendo.

E.G: Estoy muy contenta, dos programas adelante, El Gran Reto Musical que me da muchísimas alegrías, me lo paso genial en el programa, Masterchef quinta temporada.

CH: ¿Habrá tiempo para formar familia?

E.G: No tengo tiempo ni para fabricarlo.

CH: ¿Obligada a no parar?

E.G: No. Las cosas son compatibles y cuando venga vendrá y ya está. El otro día vi 'Eva y Cayetano están buscando un bebé'. Íbamos por la calle como mirando.

CH: Carlos, el ganador de Masterchef ha sido papá.

E.G: Sí, Carlos ha sido papá. Felices.

CH: ¿Irás a ver a Isabel Pantoja en su vuelta a los escenarios?

E.G: No.

CH: ¿Te gusta su música?

E.G: Claro que sí. Soy super coplera. Nueve años presentando un programa de copla.

CH: Molaría ver una entrevista tuya a Isabel Pantoja.

E.G: La entrevisté hace muchísimo tiempo, en El Rocío, cuando empezaba en la tele.

CH: ¿Serías objetiva?

E.G: Lo hago cada vez que me tengo que poner delante de cámara a entrevistar a alguien, por supuesto que lo haría. Sería entrevistar a una persona más simplemente.