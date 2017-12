Facua denuncia la "reventa ilegal" de entradas en la web Onlineticketshop para el concierto de Bruno Mars

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Madrid a la web 'www.onlineticketshop.es' por la "reventa ilegal" de entradas para el concierto que Bruno Mars dará en el Estadio Wanda Metropolitano de la capital en junio de 2018.

En este sentido, ha advertido del "riesgo" que supone para los usuarios comprar una entrada en esta web, que no se define como oficial y que admite que no posee los pases en el momento de la compra. Además de la "incertidumbre" acerca de si se trata de una "falsificación", la asociación alerta de que "los consumidores no tienen asegurado" tras su compra que vayan a recibir la entrada puesto que la propia Onlineticketshop afirma que no las tiene "en mano".