Anita Pallenberg, incónica modelo italiana, falleció el martes 13 de junio por causas desconocidas. Fue su amiga Stella Schnabel la encargada de anunciar el deceso de la actriz de 73 años en las redes sociales.

"Nunca he conocido a una mujer como tú Anita. No creo que haya nadie en este universo como tú. Nadie me ha entendido tan bien", escribió la hija del cineasta y pintor Julian Schnabel junto a una foto de ambas abrazadas. "Gracias por las lecciones más importantes - porque son siempre cambiantes y definitivas. Como tú. Todos estamos cantando para ti, como te gustaba. Vete en paz mi madre romana, siempre estarás en mi corazón", añadió.