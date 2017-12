Familiares y amigos se despiden de Carmen Franco

Carmen Franco ha fallecido este viernes 29 de diciembre a los 91 años de edad. Lamentablemente la hija de Francisco Franco recibía este 28 de diciembre la extremaunción en su vivienda de Madrid.

Desde que el pasado verano supiera que sufre un cáncer terminal, no ha recibido tratamiento, tal y como explicó ella misma en 'La Otra Crónica de El Mundo': "Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta".