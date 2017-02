Famosos con mucho amor visitan ARCO

Sus Majestades los Reyes inauguraron sonrientes ARCO mientras en Palma de Mallorca Iñaki Urdangarín comparecía ante la Audiencia y se enteraba de su sentencia. Inauguraron la 36 edición, siendo ésta la tercera vez que acuden en calidad de monarcas a la feria de arte, acompañadas por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la primera dama, Julia Awada.

A diferencia de los años anteriores, la visita de los Reyes se ha adelantado cerca de una hora, para dar comienzo a las 10.30. Felipe y Letizia fueron los primeros en llegar a Ifema, donde tiene lugar la feria, para recibir al presidente argentino y a la primera dama.

Pese a coincidir con los momentos previos en que se daba a conocer si habría o no medidas cautelares contra Urdangarin por el caso Nóos, los monarcas se mostraron en todo momento relajados y mantuvieron la sonrisa durante gran parte de su visita.

Acompañados por otras autoridades como el ministro de Cultura, Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, los Reyes hicieron un recorrido de prácticamente una hora en el que se interesaron por galerías nacionales e internacionales, con especial interés en el arte argentino -país invitado este año-.

La expectación que generó su visita fue grande e incluso llevó a complicar la labor de algunos galeristas que veían 'invadido' su stand tanto por curiosos como por algunos periodistas que acompañaban a la comitiva, lo que provocó alguna queja.

Los monarcas, acompañados siempre de Macri y su esposa Juliana, se adentraron por diversas galerías argentinas agrupadas con motivo de la invitación al país latinoamericano en esta edición. A pesar de visitar rápidamente cada stand, hicieron un alto en el camino para detenerse en la galería de Ignacio Liprandi, con obra de Cecilia Szalkowicz y Pablo Acinelli.

Los Reyes también pasaron por el stand de Bienal Sur para conocer este proyecto de arte contemporáneo y han visitado Arco Kids, un taller de arte para público infantil donde han jugado con algunos niños. Don Felipe y doña Letizia coincidieron con Laura Ponte, exmujer de uno de los primos del Rey. La exnuera de la infanta Pilar opinió acerca de la sentencia de Iñaki: "La justicia lleva su camino".

Laura Ponte: Yo no tengo ni idea de arte.

CHANCE: ¿No tienes ni idea de arte? Pues te iba a preguntar cómo estabas viendo la feria este año.

L.P: Es que acabo de llegar, la verdad, y lo único que he ido a ver es lo de Gonzalo Machado de la fundación y a picar algo y, luego, dar una vuelta. Pero es que acabo de llegar ahora mismo.

CH: ¿En tu casa qué arte hay? ¿Cómo está decorada el arte contemporáneo, moderno?

L.P: De todo.

CH: ¿Hay algún autor de alguna obra que te guste?

L.P: No, porque no me sé los nombres de la mayoría de la gente que me gusta, soy un desastre para eso, pero hay cosas interesantes.

CH: ¿Entonces tú que te guías por: "esto me gusta"?

L.P: Sí, valoro las cosas por la impresión que me dan, no por el nombre. No invierto en arte, compro cosas que me gustan.

CH: Bueno, Laura, preguntarte por la sentencia del caso Nóos.

L.P: Ya, pero no. No voy a hablar.

CH: A Urdangarín no se le ha retirado el pasaporte, una fianza.

L.P: Bueno, la justicia lleva su camino. El markenting de la justicia que se dice.

Asistieron también a ARCO don Jaime de Marichalar; los enamorados Emiliano Suárez y Carola Baleztena; Blanca Suelves con su marido; Cosima; Ana María Abascal con su hija; Amaia Valdemoro con un amigo; la modelo Nieves Álvarez; Patricia Olmedilla con su marido Gonzalo de la Cierva; Cari Lapique con su hija Carla Goyanes.