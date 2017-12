Feliciano López se estrena como Director Adjunto del Mutua Madrid Open

Feliciano López se ha estrenado este fin de semana como en su primer acto oficial como Director Adjunto del Mutua Madrid Open, tras tomar el relevo de exmarido de Mila Ximénez, Manolo Santana.

Feli, sin una Alba Carrillo, buscando su tema para su sección de Las pelotas de Alba para Sálvame estuvo presente en las finales del Mutua Madrid Open Sub 16 celebradas este domingo en la Ciudad de la Raqueta.

El jugador quiso acompañar al Director del Mutua Madrid Open Sub 16 Alberto Berasategui y apoyar a los jóvenes tenistas que luchan por cumplir sus sueños. Feliciano y Berasategui entregaron los trofeos a Iñaki Montes y Alba Rey, que se coronaron en Ciudad de la Raqueta haciendo valer su condición de números 1 en el cuadro masculino y femenino.

Feliciano, al que no estamos muy acostumbrados a oírle hablar últimamente se estrenó como director adjunto: "Me ha hecho ilusión que mi primer acto oficial sea para fomentar y promocionar el tenis base. El Mutua Madrid Open Sub 16 es un circuito que ya tiene mucho prestigio en España y haré todo lo posible por ayudar a su Director Alberto Berasategui para que siga creciendo. A los dos campeones os espero en mayo en Madrid, espero que tanto vosotros como yo hagamos un gran papel en la Caja Mágica", dijo Feliciano López tras la entrega de trofeos.