Feliciano López regresa a Madrid entre las críticas de Alba Carrillo

El pasado lunes Feliciano López aterrizaba en Madrid procedente de Mustique, donde dos días antes había acudido a la boda de su gran amigo Fernando Verdasco y Ana Boyer.

El tenista ha sido de los pocos compañeros del circuito tenístico en estar presente en este enlace que ha reunido a gran parte de los miembros de una de las sagas más mediáticas de este país: los Preysler. Feliciano no quiso hacer ningún comentario sobre la boda más allá de que todo ha estado "bien" y de que su lesión va camino de curarse.

Aún así, Feliciano regresa entre las críticas de su exmujer y los secretos ocultos que ha desvelado. Alba Carrillo no ha tenido ningún problema en confesar que su exmarido no tenía mucho aprecio a Fernando Verdasco: "Feliciano no le tiene mucho cariño a Verdasco".