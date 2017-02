Félix de Azúa: "Hacen más los catalanes por el catalán que los españoles por el español y eso es realmente triste"

Publica 'Nuevas lecturas compulsivas': "Agradezco a la señora Colau que me lanzara al estrellato"

El académico Félix de Azúa, quien publica 'Nuevas lecturas compulsivas' (Círculo de Tiza), ha defendido la importancia de la lengua española a pesar de "la falta de ayuda" por parte de los gobernantes. "Hacen más los catalanes por el catalán que los españoles por el español y eso es realmente triste", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el autor.

"Los españoles tenemos un problema muy gordo que es el autoodio y nos hace muchísimo daño, porque nos impide sentirnos orgullosos de las cosas que cualquier persona sensata diría. Además, los políticos en general, sean de derechas o de izquierdas, no dan un duro por el español y no tienen el menor interés. Es terrible", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que si se compara lo que se ha hecho con el español respecto a lo que han hecho los franceses con el francés y los catalanes con el catalán, el resultado es "una birria".

Asimismo, ha señalado a una "contaminación" del inglés que es perjudicial para la lengua española. "Es por esa sensación de inferioridad de los españoles, que somos muy tontos y los ingleses muy listos, aunque ahora con el 'Brexit' se haya visto que no lo son tanto", ha aseverado.

'Nuevas lecturas compulsivas' aborda por segunda vez --tras la publicación del volumen 'Lecturas compulsivas' en el año 1998-- el particular canon literario del académico, haciendo un recorrido por autores que van desde Hölderlin y Cervantes a García Márquez o Fernando Savater.

POLÉMICA CON COLAU

El académico también ha recordado la polémica de hace casi un año con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, agradeciendo con ironía que le "lanzara al estrellato".

"Me siento muy honrado y agradezco muchísimo a la señora Colau que me lanzara al estrellato de esa manera. Pero no entendió nada, me entristeció que pusiera en tan mal lugar a las pescaderas por ignorancia, porque no es un insulto, aunque como apenas sabe leer la pobre, pues no lo sabe", ha explicado en una entrevista con Europa Press el escritor.

El pasado mes de abril, Azúa aseguraba que la alcaldesa de Barcelona debería "estar sirviendo en un puesto de pescado" en lugar de en ese puesto de responsabilidad, porque "no tiene ni idea de cómo se lleva una ciudad ni le importa". Ahora, ha matizado que no habló de una pescadera, sino de la encargada de un puesto de pescado, "que es distinto". "Además, pescadera en español no es un insulto, que sí sería 'rabanera'", ha añadido.

'JULIETA', "UN PETARDAZO INSOPORTABLE"

Preguntado por su definición de lector compulsivo, Azúa habla de alguien con "una psicosis benévola" que forma "una especie de Club Dumas" con otros lectores similares. En cualquier caso, alerta que este tipo de lector "está en peligro de extinción", aunque apunta con humor a una "posible recuperación" de esta figura.

"Ayer vi, por recomendación de un amigo que me engañó, la película 'Julieta' de Almodóvar y es un petardazo insoportable. Pero me hizo gracia que la protagonista sea profesora de lenguas clásicas, aunque el personaje de Emma Suárez sea lo menos parecido a ello. Que Almodóvar piense que una profesora de lenguas clásicas puede ser atractiva también por el hecho de ejercer esa profesión me hace sospechar que todo puede suceder", ha ironizado.

También el reciente Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan es otro de los signos de la 'decadencia' de la escritura para el autor catalán. "La edad perfecta para escuchar a Dylan son los 15 años, luego ya me parece un poco exagerado. "El problema es que los suecos no tienen mucha idea de lo que se escribe en poesía en el mundo y les sonaba esto de Dylan porque, supongo, se lo habían inyectado en vena en los 70. Tras una noche con mucho aguardiente, decidieron premiar a su propia juventud y es una pena, porque poetas hay", ha concluido.