La Feria del Libro de Guadalajara mezcla la literatura con otras disciplinas como el arte, el cine o el periodismo

La jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) ha pretendido mezclar la literatura con otras disciplinas como el arte, el cine o el periodismo, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La reciente Premio Nacional de las Letras Españolas, Rosa Montero, confesó que la literatura forma parte de su vida desde los cinco años. "Desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción", ha explicado, "sin escribir me volvería loca, es como respirar o comer".