El Festival de Porta Ferrada confirma a Jack Johnson, Pablo Alborán y Luciano

El 56 Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha confirmado este martes la presencia en el certamen de Jack Johnson, Pablo Alborán y Luciano.

El estadounidense Jack Johnson será el protagonista del concierto inaugural presentando en exclusiva en Catalunya su último disco 'All The Light Above It Too', mientras que Pablo Alborán llevará al festival su gira 'Prometo' el 7 de agosto.