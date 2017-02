Fiona Ferrer habla sobre Jorge Blanco, el que fuera representante de los hijos de Kiko Matamoros

Fiona Ferrer, una bloguera y empresaria con mucho estilo no se ha querido perder la Semana de la Moda de Madrid. Fiona acudió a IFEMA para ver el desfile de 'Devota & Lomba' donde se pudo ver como la marca volvía a sus orígenes.

Desde el Front Row, Fiona habló con CHANCE y nos desveló de qué conoce ella a Jorge Blanco, el que hasta ahora era representante de los hijos de Kiko Matamoros, Laura y Diego, que reconocieron hace unos días que el manager les habría supuestamente robado y engañado.

Fiona Ferrer, una mujer a la que le apasiona la moda y le gusta trabajar de ello confesó que conocía al joven representante de los hijos de Kiko precisamente en este mundo: "Me he enterado por vosotros que ejercía de representante, no te digo más". Comentaba la empresaria sorprendida. Al parecer, Fiona nos descubrió quién es realmente Jorge Blanco: un hombre que empezó como diseñador de moda.

Además, Fiona cuenta cómo fue su experiencia en el mundo de la moda con Jorge Blanco: "Yo no he tenido ni un representante en mi vida. Con Jorge Blanco he trabajado con él en el mundo de la moda porque empezó como diseñador y como soy muy dada a ayudar a nuevos talentos pues le ayudé y me salió mal".

Así, Fiona Ferrer desvelaba cómo fue su relación con el que fuera representante de Diego y Laura, que acabó saliéndole rana y parecía asombrada cuando descubrió que ahora se dedicaba al mundo de la representación, después de conocer solo su faceta como diseñador.