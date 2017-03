Fonsi Nieto: "Como te importe que te critiquen estás muerto"

El expiloto Fonsi Nieto está disfrutando de un momento muy dulce. A punto de contraer matrimonio con su pareja Marta Castro, Fonsi ha echado la vista atrás para recordar sus momentos más especiales subido a la moto y también lo duro que fue para él tener que retirarse debido a la lesión que le provocó un grave accidente. Una época muy dura para el sobrino de Ángel Nieto en la que pronto recuperó la ilusión gracias a la llegada de la persona más importante de su vida, su hijo Lucas, fruto de su relación con la modelo Alba Carrillo.

Sobre su hijo, música, motos, sus momentos más difíciles y su boda con Marta Castro hablamos en exclusiva con el polifacetico Dj sentados en las mesas de Sushita Café de Madrid.

FONSI NIETO: "HACE SIETE AÑOS DEL ACCIDENTE EN EL CASI PIERDO LA VIDA. ES LO QUE ME HIZO DEJAR EL DEPORTE"

CHANCE: ¿Cómo se lleva eso de ser tan conocido desde pequeño?

Fonsi Nieto: Bueno, en mi familia, por habernos dedicado todos a las motos, mi abuela ha puesto velas por todos nosotros, pues la verdad es que bien, estoy acostumbrado desde muy chiquitin. Y más viniendo de la familia que vengo, mi tío es doce más una veces campeón del mundo, pues siempre el morbo ese a la prensa le gusta más. Igual que cuando lo hemos hecho bien o mal, hemos estado más en el ojo del huracan.

CH: Dices que os han puesto velas, estáis sanos y salvos gracias a esas velas, ¿no?

F.N: Bueno, no del todo, tengo un pie que todavia me sigue fastidiando mucho, me he operado hace unos meses, creo que tengo que volverme a operar, y hace siete años del accidente en el que casi pierdo la vida, tuve una parada cardiorespiratoria, y la verdad es que fueron momentos difíciles, es lo que me hizo dejar el deporte.

CH: ¿Tienes sensibilidad en el pie?

F.N: Muy poca, y puedo hacer muy poco deporte, con mucho cuidado... la verdad es que es un tema tambien psicológico, porque tengo dolores y eso me hace estar de mal humor.

CH: Dices que hasta tienes sentimiento de mal humor...

F.N: Sí, cuando tienes dolor constante, te hace tener a veces mal cuerpo. Son dolores fuertes, tengo el pie puesto aquí de milagro, encima tengo que dar gracias, porque el accidente fue muy gordo.

CH: Cuando dices que no puedes hacer mucho deporte, cuando vas al gimnasio para trabajarte, ¿haces otras partes?

F.N: Sí, intento hacer otro tipo de ejercicios. Pero la verdad es que muy poquitos, muy controlados. Sigo haciendo rehabilitación, yendo al fisio, sigo con infiltraciones... Es una lesión crónica para toda la vida. Es el precio que he tenido que pagar por hacer lo que me gustaba. Pasa lo mismo con los toreros.

CH: Pero los toreros pueden volver, tú ya con esto...

F.N: No, con esto es imposible ya por edad. A partir de los treinta y cinco años ya es difícil, rara vez un piloto a partir de esa edad sigue. Aunque ahí tenemos a Valentino Rossi con treinta y ocho que sigue ganando carreras, pero él es un prodigio.

CH: Se habló mucho de aquella operación que te hicieron en Estados Unidos, realmente, si te hubieras operado en otro sitio... ¿Aquella operación fue el desencadenante de que no te llegaras a curar bien?

F.N: No lo sé, lo que pasó, pasó, y a mi me gusta mirar hacia adelante.

CH: ¿En ese momento qué sentiste? ¿Veías venir lo que iba a pasar?

F.N: Sí, tenia mucho dolor, en el instante que me caí sabía que tenía los huesos estallados. Era una lesión muy grave, por eso yo me quería venir a operar a España, pero no se podía, porque había que operar de inmediato.

FONSI NIETO: "ECHO DE MENOS EL AMBIENTE, ESTAR CON MI EQUIPO... PERO QUIZÁS LE COGÍ MIEDO"

CH: ¿Lo echas de menos?

F.N: Sí y no, lo pasé muy mal... Cuando te pasa una cosa así se te quitan las ganas de montarte en una moto a 250 por hora otra vez. Entonces, echo un poco de menos el ambiente, estar con mis mecánicos, mi equipo, los viajes... Lo que es la pista, quizás un poco menos. Quizás le cogí miedo o respeto.

CH: Tu tío Ángel Nieto decía que hubieras sido todavia mejor piloto que él.

F.N: Bueno, cada momento tiene su circunstancia. Mi tío para mí es el más grande de la historia, claro. Pero quizás yo tuve mala suerte también, tuvimos problemas con las fábricas, que nos lo hicieron imposible, al final dependes mucho de la moto en la que te montas.

CH: Pero para tí tiene que ser un orgullo que, por ejemplo, tus primos también, habiendose dedicado a lo mismo, tu tío recuerde siempre a ese Fonsi Nieto, que te recuerde a tí.

F.N: Bueno, siempre te llena de orgullo que tu familia considere que lo hiciste bien, y no solo mi familia, sino mucha gente del sector. El llegar a ganar carreras en un campeonato del mundo, te aseguro que no es fácil, lo que pasa que en España estamos muy mal acostumbrados, ganamos en todo ahora, entonces es difícil, en España ahora hacer segundo o tercero no vale, hay que ganar. Pero está muy bien, el deporte es exigente. Dime un deporte en el cual no seamos número uno o dos, es alucinante. Estamos en un país que hemos tenido muchos grandes deportistas con menos ayudas que otros países.

CH: Eso es una cosa que siempre recuerdo que decía fernando alonso, que nadie le había dado nada, que todo habia sido gracias a su familia y a quién había estado ahí.

F.N: Y más el motor, que es un deporte carísimo.

CH: Pero, ¿tu crees que se podría hacer algo desde las instituciones, desde el Gobierno?

F.N: Siempre se puede hacer más. Yo creo que ahora mismo el deporte es lo mejor que puede haber para la gente joven, el Gobierno tendría que dar más ayudas, y saldrían todavía más campeones. Hoy de España, lo que se vende fuera, son nuestros campeones deportivos. Además el deporte te hace quitarte de otras cosas que son peligrosas, creo que para un chaval, lo mejor en el mundo es el deporte. A mi hijo es lo que le quiero inculcar, desde luego, los valores del deporte.

FONSI NIETO: "NO ME GUSTARÍA QUE MI HIJO ME PIDA MOTOS"

CH: Bueno, veremos a ver luego por donde nos sale...

F.N: Mientras no me pida motos, yo estoy feliz.

CH: ¿Te daría miedo?

F.N: No me gustaría, eso lo intento evitar lo maximo posible.

CH: Pero es que el que es de motos, luego termina siendo de motos, porque es como una cosa que no te puedes quitar de la cabeza.

F.N: Sí, pero mira como estoy yo ahora, no me gustaria la verdad.

CH: Bueno, tú eres un experto de palillos (en referencia al plato de sushi).

F.N: No, pero como he ido mucho a Japón, y he trabajado mucho con japoneses. Y antes de que llegara el sushi a Europa, ya lo comíamos allí. Pero no te creas que la gastronomía de Japón es todo sushi, la gastronomia de allí es brutal, me encanta.

CH: Cuando te levantas por las mañanas y te miras en el espejo, ¿qué ves?

F.N: Pues que me estoy haciendo mayor, que tengo casi cuarenta y que la edad no pasa en balde, la vida te pasa muy rápido.

FONSI NIETO: "RETIRARME FUE DURÍSIMO PERO AHÍ ME ENTERÉ DE QUE IBA A SER PADRE Y ESO ME AYUDÓ"

CH: ¿Y qué piensas de todos estos años?

F.N: Bueno, pues que he conseguido muchas cosas bonitas, que he conseguido superar un bache de tener que retirarte de algo de lo que amas por una lesión, y encontrar algo que te llene, que es la música, es durísimo. El tener que retirarte es durísimo, es como perder un familiar, para alguien que, desde chiquitín, se ha dedicado en cuerpo y alma, y más por una lesión. Y justo ahí fui cuando me enteré de que iba a ser padre, y eso me ayudó un monton.

CH: ¿Si?

F.N: Sí, hombre, es el mayor logro de mi vida.