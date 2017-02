El Foro 'Conversaciones Con' reúne a unos 300 profesionales de la comunicación en el preestreno de 'Jackie'

El Foro 'Conversaciones Con' reunió este jueves 16 de febrero a cerca de 300 personas del mundo de la comunicación en el preestreno de la película 'Jackie', protagonizada por Natalie Portman, que llega este viernes 17 de febrero a los cines de España, y que fue calificada como "muy reveladora para los que trabajan en medios de comunicación".

El acto, organizado con la colaboración de Vértigo, forma parte de la V edición de Conversaciones, un espacio de reflexión en torno al papel de los medios de comunicación y sus profesionales.

La editora de 'Conversaciones con', la periodista Ana Sánchez de la Nieta, ha explicado que "la película es una recreación ficticia de la entrevista que Jackie Kennedy concedió, una semana después del asesinato de su marido, a Theodore White, periodista de la revista Life".

"Jackie quería reivindicar la figura de su marido y su legado. Estaba dispuesta a convertir a JFK en mito. Y para eso acudió a los medios de comunicación y les contó una historia. Jackie tiene un poderoso subtexto que valorarán especialmente quienes a diario bregamos con historias, personajes, relatos, máscaras y mitos", ha señalado.

Otros informadores han destacado "la complicidad entre el personaje público que es Jackie y el periodista, que hoy sería difícil" y las relaciones entre periodismo y poder, en referencia al deseo de Jackie de "imponer su relato a la opinión pública" y de "construir un mito".

El Foro 'Conversaciones Con' ha traído a España recientemente al director del Washington Post, Marty Baron, que habló sobre el futuro de las marcas tradicionales ante la transformación digital, en un acto coorganizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

En las pasadas ediciones también han participado el director del Reuters Institute for the Study of Journalism, David Levy; la exdirectora del New York Times Jill Abramson; el fotoperiodista James Nachtwey y el cofundador de ProPublica, Paul Steiger.