Fran Álvarez: "Es un problema de Belén Esteban y de Toño"

Toño Sanchís ha vuelto a abrir la caja de pandora. Unas nuevas declaraciones en El Programa de Ana Rosa han vuelto a levantar ampollas. Belén Esteban vuelve a ser salpicada por la polémica y rebote le ha caído a Fran Álvarez.

El que fue representante de la princesa del pueblo dejaba caer que en su día Belén se interpuso para que Fran no acudiese a los programas de televisión y fuese concursante de realities ya que en ese tiempo, el marido de la Esteban era un personaje muy jugoso.

Sin embargo Fran ha rehecho su vida y no quiere volver a estar en el foco mediático ya que confiesa que ha pasado página.

Tanto que ha confesado estar dispuesto a firmar la nulidad matrimonial si Belén Esteban lo necesitase para poder casarse con su Miguel: "Yo tengo mi vida hecha, Belén tiene la suya, y cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. ¡Qué le vaya bien! Igual que a mi me va bien, gracias a Dios, y ya está. No deseo mal a nadie, ni a Toño ni a ella. Pues que es un problema que tiene él con Belén, que yo creo que ahí no pinto nada, el problema lo tienen ellos dos".

Fran no quiere ser el tercero en esta discordia e intenta alejarse de los medios en una polémica que afirma es un problema de Toño Sanchís y de Belén Esteban, sin embargo parece que Toño se empeña en meterle en medio: "No he visto nunca nada. Mira, ya te he dicho que eso es un problema que tienen ellos dos, yo ahí no quiero opinar ni opino, porque no soy nadie para opinar".