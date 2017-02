Fran Rivera, de Isabel Pantoja: "Ante todo es la madre de mi hermano"

Fran Rivera se ha volcado totalmente con el nuevo proyecto profesional de Lourdes Montes y es que sin duda el diestro es el mayor apoyo para la diseñadora. En esta ocasión Lourdes ha apostado por una nueva aventura empresarial de la mano de su nueva firma Mi Abril con la que ha diseñado su primera colección de trajes de flamenca.

Con esta nueva andadura, Lourdes quiere facilitar la tarea de buscar ropa y complementos de flamenca a todas aquellas mujeres que van a la Feria de Abril y viven fuera de Sevilla donde es mucho más fácil encontrar el look perfecto para un día de feria. Durante dos días, Lourdes ha abierto un showroom en Madrid para que todas las amantes de los trajes de flamenca puedan elegir su vestido sin tener que viajar a Sevilla. Como no podía ser de otra forma, Francisco Rivera estuvo en todo momento al lado de su mujer ayudándole en todo lo posible.

Tras la primera jornada, el matrimonio salió del local y el diestro no dudó en hablar sobre la reaparición de Isabel Pantoja en los medios de comunicación.

CHANCE: ¿Cómo ha ido Fran?

Fran Rivera: Muy bien, pero vamos que yo soy el menos indicado para contar esto.

CH: Has estado esta mañana con Lourdes.

F.R: Bueno sí yo creo que ha estado muy bien, cuando se ponen tantas ganas y tanto trabajo, el trabajo tiene que dar frutos.

CH: Lourdes dice que quiere ampliar la familia pronto y que quiere tener hasta tres. ¿Qué tienes que decir?

F.R: Bueno, yo tengo dos ya. Estamos más cerca del tres.

CH: ¿Pero tenéis ganas?

F.R: Vamos viendo poquito a poquito pero cada tres meses o así la embarazáis.

CH: Pero esta vez ha sido ella.

F.R: Sí, queremos pero todavía Carmen es muy chiquitita y piano, piano, pero sí que nos gustaría tener al menos uno más. Si es niña me planto. Ya tres niñas ya está bien.

CH: ¿Te gustan más las niñas?

F.R: Bueno no es que me guste, es que no sé hacer otra cosa.

CH: Te estamos viendo muy bien en el programa de Susana Griso.

F.R: ¿Sí? Bueno poquito a poquito, estoy ubicándome.

CH: ¿Cómo te estás sintiendo?

F.R: La verdad es que intento dar mi opinión dentro de mi experiencia y con respeto a todos.

CH: ¿Qué te ha parecido la aparición de Isabel Pantoja en televisión?

F.R: Pues bueno, fue la presentación de su disco, sabéis la situación como está y como sigue desde hace 33 años pero ante todo es la madre de mi hermano.

CH: ¿Sabes que quiere vender Cantora?

F.R: No, cómo voy a saber eso. No tengo ni idea.

CH: ¿Y la respuesta de Jorge Javier Vázquez la has podido ver?

F.R: No sé, no he podido ver nada. Hemos estado aquí y ayer también preparando y hay que arrimar el hombro así que no he podido ver nada. No puedo deciros nada.

CH: ¿Pero cómo viste su actitud?

F.R: Yo no soy nadie para juzgar.

CH: Pero sí que puedes opinar, eso es libre.

F.R: Sí, pero yo no soy imparcial y prefiero estar al margen. Para opinar en eso hay que ser imparcial y yo como tenemos los problemillas que tenemos, pues no soy imparcial.

CH: ¿Y la relación con Julián, cómo está?

F.R: Gracias.