Francisco Rivera y Julián Contreras casi coinciden en la MBFW Madrid

La Mercedes Benz Fashion Week Madrid se ha convertido en un verdadero hervidero de celebrities. Nadie ha querido perderse la primera jornada de la pasarela que comenzaba con el desfile de Juan Vidal.

En esta Fashion Week hemos podido ver a la novia de Cristiano Ronaldo, a la mismísima Carmen Lomana y hasta a Chabelita intentando hablar de su boda con Alejandro Albalá. Una serie de famosos entre los que no ha faltado Francisco Rivera al lado de Lourdes Montes.

El torero acompañó a su mujer al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada y casi coincidió con su hermano Julián, que no faltó al pase de Francis Montesinos. Un reencuentro que no tuvo lugar, y que por lo que confesaba el hijo menor de Carmina, está muy lejos de suceder porque la reconciliación es ellos es algo casi imposible.

CHANCE: ¿Alguna vez te has atrevido con uno de los diseños de Ágatha?

Lourdes Montes: De momento no, pero me encantaría.

CH: Hace poco también se lo preguntamos a Lourdes, ¿habrá próximo embarazo este año?

Francisco Rivera: Esperarse, ¿no? a que cojamos todavía los horarios normales, poquito a poco. Pero bueno, si Dios quiere buscaremos otro niño, pero de momento no está embarazada, lo digo porque como cada dos o tres meses nos embarazáis, de momento, no hay embarazo.

CH: Pero si que te apetece ampliar la familia, ¿no?

Francisco Rivera: Vamos a esperar un poquito, es que Carmen da mucha guerra, a ver si nos vamos asentando un poquito, pero sí, no queremos que tengan mucha diferencia de edad, así que prontito.

CH: ¿Has notado mucha diferencia de tu primera paternidad a esta?

Francisco Rivera: Hombre, claro, no tiene nada que ver, me pilla más maduro. Además en esa época toreaba cinco toros al año, y todo ha cambiado, ahora disfruto aunque yo de Cayetana he disfrutado, porque me la llevaba conmigo a todos lados, pero hombre, se ve distinto. Además veo a Cayetana con su hermana chica, que es como si fuera una madre, y se me cae la baba claro.

CH: ¿Qué te ha parecido el concierto de Isabel Pantoja?

Francisco Rivera: No lo vi. Es que no puedo hablar de lo que no he vivido.

CH: ¿Te veremos alguna vez asistir a un concierto de Isabel Pantoja?

Francisco Rivera: No creo.

CH: A tan solo unos asientos está la hija de Isabel Pantoja.

Francisco Rivera: Me lo han dicho, ahora... lo que pasa que no he podido saludar a nadie.

CH: Queremos ver ese encuentro.

Francisco Rivera: bueno, no pasa nada, nos vimos en la boda de Kiko, o sea que con Isabel hay buena relación, sí.