Francisco Rivera: "Soy algo provocador. Yo tengo sangre, no horchata"

A Francisco Rivera siempre se le ha considerado como uno de los famosos más polémicos del panorama nacional y es que la polémica suele sobrevolar sobre cada paso que da.

Ahora se ha convertido en colaborador de la sección del corazón del programa matinal Espejo Público, donde coincidirá con el que era su cuñado, Cayetano Martínez de Irujo, que también acude al programa de Susana Griso como tertuliano.

Uno de sus temas más polémicos fue a raíz de la publicación de una fotografía en sus redes en las que aparecía con su hija Carmen en brazos mientras toreaba. Francisco, que se molestó con las críticas que recibió no ha dudado en defenderse en su primera aparición en Espejo Público: "El fiscal lo vio y vio que no había ningún indicio, ni riesgo en ningún momento".

De hecho, el diestro no duda en volver a subir alguna fotografía más junto con su pequeña en las mismas circunstancias en un futuro, lo que no tiene pensado es volver a publicarlo en sus redes: "Yo controlaba la cosa al cien por cien no, sino al millón. Yo no pondré a mi hija en peligro".

Cuando sus nuevos compañeros le han preguntado si le gusta el lío mediático, el marido de Lourdes Montes ha reconocido que: "A lo mejor algo provocador soy. Yo tengo sangre, no tengo horchata".