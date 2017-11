Frank Cuesta: "Me quiero ir de Tailandia pero no puedo por los animales"

CHANCE

Frank Cuesta se encuentra desolado por la situación de la madre de sus tres hijos, presa en una cárcel de Tailandia y con una condena firme de 15 años por tráfico de cocaína. El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo de Tailandia rechazó la última apelación de Yuyee.

El aventurero no ha dejado de luchar por la liberación de su mujer pidiendo apoyo al Gobierno español pero la respuesta ha sido nula, no así el ánimo de cientos de seguidores en las redes sociales. Sin embargo no ha sido suficiente y Yuyee continuará en prisión a no ser que el Rey de Tailandia la indulte.

Pero como la vida sigue, Frank Cuesta viajó a Madrid el pasado martes para presentar una nueva entrega de su programa Wild Frank que ya se puede ver en DMAX y donde continúa luchando por los derechos de los animales y si la semana pasada nos permitía conocer otro punto de vista del mundo de la caza sin dejar indiferente a nadie, en la entrega de hoy podremos ver al lado de Frank la cara oculta del mundo del circo y la implicación con animales. Una nueva entrega que promete generar mucha polémica.

FRANK CUESTA: "SI NO CONSEGUIMOS EL PERDÓN REAL YUYEE ESTARÁ 15 AÑOS DE CÁRCEL EN TAILANDIA"

CHANCE: ¿Qué vamos a encontrarnos en Wild Frank Cazadores?

Frank Cuesta: Sobre todo ver que nada es blanco ni negro sino que para criticar algo hay que verlo desde dentro y así vamos a ver cómo es la caza en Sudáfrica, cómo cazan y por qué se caza.

CH: Hace ya tiempo que iniciaste una lucha contra el tráfico ilegal de animales ¿han mejorado las cosas desde entonces hasta ahora?

F.C: Contra el tráfico ilegal comencé a trabajar hace 17 años pero en la televisión llevo siete. En los primeros años todo el trabajo era en la sombra pero ahora tengo el altavoz de la televisión, además de que todo el dinero que consigo va a la fundación, así que la evolución ha sido perfecta gracias a Discovery Max. Cada año dejamos en libertad entre 300 y 400 animales en Asia y llevamos a otros continentes también animales para soltarlos. A veces me quiero ir de Tailandia pero no puedo por los animales.

CH: ¿Cómo va el proceso de Yuyee?

F.C: Cuando se pudo arreglar el tema no se arregló, a pesar de que se pudo hacer con un poco de ayuda. Ahora hay que esperar al Perdón Real porque si no se va a pasar 15 años de cárcel. Yo pedí mucha ayuda de España y obtuve mucho apoyo a nivel personal, pero de las instituciones he recibido cero, solo el cónsul de allí me prestó ayuda.

"CUANDO SALGA DE PRISIÓN HABRÁN DESTROZADO SU VIDA Y LA DE SUS HIJOS"

CH: ¿Cuánto tiempo lleva en prisión?

F.C: Tres años y medio y aquello no es una prisión como en España. El día que salga de prisión habrán destrozado su vida y la de sus hijos.

CH: ¿Cuándo la viste por última vez?

F.C: La vi la semana pasada, pero sigue siendo a través de un cristal.

CH: ¿Ha cambiado mucho?

F.C: Sí, ves cómo va degenerando día en día. Lo triste de todo es verte tan indefenso y que no tienes fuerza, que no puedes ayudar.

CH: ¿Sigues pensando que todo se debe a tu lucha contra el tráfico de animales?

F.C: Sí, No la encontraron droga ni en el pelo, ni en la sangre ni en la orina pero la condenaron por tráfico por estar en posesión de 5 miligramos de cocaína que eso es traficar con 35 céntimos de cocaína* así que no hay nada más que decir. Cuando una persona se mete una raya eso son 180 miligramos y ella está acusada por ¡¡5 miligramos!!

CH: ¿No te da miedo a tus hijos les pueda pasar algo?

F.C: Ya no porque la persona que montó esto ya no vive en Tailandia. Yo cené con esa persona en Dubai y llegamos a un acuerdo: si yo no toco tigres y leopardos estamos en paz, eso lo sabe el ministerio de Exteriores.

"NUESTRA SITUACIÓN ES MUY DURA PERO ESTAMOS VIVOS Y ELLA SABE QUE LOS NIÑOS ESTÁN BIEN CONMIGO"

CH: ¿No has pensado dejar Tailandia?

F.C: Si, pero lo único que la mantiene con vida a ella son sus hijos y la visita semanal que le hacen. Hay gente que está peor que nosotros. Lo nuestro es duro pero es más duro la gente que ve a sus hijos pero no tienen comida. Nuestra situación es muy dura sobre todo para ella pero estamos vivos y ella sabe que mientras estén conmigo los niños están bien.

CH: ¿En qué has cambiado como persona en estos años?

F.C: Cambiar he cambiado muy poco, cometo los mismo errores y digo las mismas tonterías.

"A MIS HIJOS LES ESTOY INCULCANDO MUCHOS VALORES QUE OTRA GENTE ENVIDIARÍA"

CH: ¿Qué le estás inculcando a tus hijos?

F.C: Mis hijos están creciendo sabiendo que hay muchas cosas que hago que están mal pero sobre todo están creciendo con muchos valores que mucha gente envidiaría.

CH: Pareces una persona calmada y reflexiva, una imagen muy diferente a la que vemos de ti en televisión.

F.C: Es que en televisión hay que aportar tensión y no ser aburrido. Yo no podría vivir con ese nivel de tensión y de adrenalina que veis en el programa porque estaría loco.

CH: Menuda polémica has provocado al decir que Puigdemont tiene una fregona en la cabeza.

F.C: Era un comentario gracioso para hacer hincapié en la importancia que se estaba dando al tema de Cataluña y la poca en los incendios que son el pulmón de nuestro país. Quizá fue un error decir eso pero es que parece que tiene una fregona. De Rajoy también digo que es un búho y de mí también se dicen muchas cosas pero los que tenemos proyección pública estamos aquí para eso.