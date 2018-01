La Fundación José Manuel Lara reedita 'El novio del mundo', novela "incisiva" e "incorrecta" de Felipe Reyes Benítez

La Fundación José Manuel Lara ha reeditado 'El novio del mundo', una novela "llena de peripecias", "incisiva" e "incorrecta" que su autor Felipe Reyes Benítez publicó por primera vez en 1998 y a la que ahora se ha tenido que enfrentar de nuevo.

"Hace 20 años que no la leía y no sabía lo que me iba a encontrar. Tengo mala memoria para así depurar y seguir con la creación literaria", ha señalado el autor este martes 16 de enero en un encuentro con los medios.