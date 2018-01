La Fundación SGAE rinde este sábado homenaje a Leonard Cohen con un concierto en Madrid

La Fundación SGAE ha organizado 'Flamencohen', un homenaje flamenco a Leonard Cohen que tendrá lugar este sábado en la Sala Berlanga y que conmemora el primer aniversario del fallecimiento del músico y poeta.

Desde 'No hay cura para el amor' ('Ain't no cure for love', 1988) o Aleluya ('Hallelujah', 1984) hasta el 'Pequeño vals vienés' ('Take this waltz', 1988), 'Mil besos' ('A thousand kisses deep', 2001) o 'Baila Conmigo Hasta El Fin Del Amor' ('Dance me to the end of love', 1984), entre otros.