Galerías internacionales apuestan por mantener presencia en ARCO a pesar del "ritmo lento" del coleccionista español

El Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo muestra "confianza total" en la mejoría y habla de una edición de "ilusión y ganas"

Diversas galerías internacionales, que han traído algunas de las piezas más destacadas de la feria, hablan de "un ARCO del cambio" y se han mostrado optimistas de cara a mantener su presencia en futuras ediciones, a pesar del "ritmo lento" de adquisiciones del coleccionista español.

Así lo han asegurado diversos galeristas consultados por Europa Press, como es el caso del presidente de Galerie Lelong, Jean Fremon, quien ha hablado de ese "ritmo lento" de los inversores españoles. "Es verdad que es el principio de la feria y aún no han comprado, pero de momento, estoy feliz de estar aquí", reconocía en el primer día de la feria.

Lelong ha traído importantes cuadros a la feria, en especial varios de David Hockney valorados en más de 20.000 euros --uno de ellos, 'The Yosemite Suite Nº 21', una de las ventas más tempranas de la feria-- y un Tàpies, 'Porta oberta', que es una de sus piezas más caras. Su presencia en la feria se remonta desde hace más de veinte años y reconoce que "se está haciendo un buen trabajo", en especial gracias "al impulso" de galeristas sudamericanos.

De esta misma opinión es la galerista Alexander Bonin, quien repite por segundo año consecutivo tras varias ediciones ausente debido a la crisis. "Siempre me ha gustado estar en esta feria, pero cuando surgió la crisis era imposible hacer negocio, por eso nos retiramos un tiempo", ha afirmado tras confirmar que se trata "de la feria de la recuperación".

"Estoy de acuerdo con esta idea y espero repetir por muchos años", ha añadido Bonin, quien no obstante, al ser preguntada por el empuje del coleccionista español, también responde con una mueca de duda. "Bueno, eso esperamos, que haya un repunte, pero de momento nada", ha confirmado con humor durante las primeras horas de la feria.

Esta galería apuesta por obras de un marcado carácter latinoamericano y, de hecho, Víctor Grippo ocupa gran parte de su stand. Los precios van desde los 1.000 euros de una obra formato vídeo hasta una mesa del propio Grippo de 200.000 euros hecha de vidrio y varios materiales "para la construcción de valijas" y que está destinada "a ser vendida a un museo, no a un particular".

Por su parte, la directora de GB Agency, Solene Guillier, confirma "sin duda alguna" que ARCO "se ha consolidado gracias a la calidad" de los galeristas y las obras. "Se ha hecho un gran trabajo y se puede decir que es un tiempo mejor para el arte", ha destacado. GB Agency también repite presencia por segundo año consecutivo y, entre sus obras más llamativas, incluye una lata solitaria bajo el nombre de 'Rousseau', de la mano del artista Roman Ondák.

EL "EFECTO DOMINÓ" PARA ESPAÑA

En cualquier caso, la idea de recuperación no se queda únicamente en la presencia extranjera en la feria, ya que es defendida también por algunos de los principales galeristas y artistas españoles. Alberto de Juan, presidente del Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo y director de Max Estrella, muestra en declaraciones a Europa Press una "confianza total" en la mejoría de ARCO y habla de una edición de "ilusión y ganas".

La presencia de galerías extranjeras supone para De Juan "uno de esos síntomas de mejoría" y añade que espera que la inversión de coleccionistas extranjeros "haga de efecto dominó" para el coleccionista nacional. De todas maneras, para el galerista el principal problema radica en que "no se atisba ningún tipo de recuperación en las entidades públicas".

"Ahí sí que hay que reclamar presupuestos dignos para el mundo del arte, al que aún consideran un lujo en lugar de una necesidad, aunque sea una necesidad intelectual", ha defendido. Respecto a la feria de este año y la apuesta de su galería, ha resaltado que "todo el mundo se puede sentir provocador para bien o para mal" y que, en su stand, "no se hace ascos a ningún tipo de medio". "Solo queremos una cosa: que sea el adecuado para el artista", ha matizado.

JUANA DE AIZPURU: "ACONTECIMIENTO DE PRIMER ORDEN"

Otra de las míticas galeristas de la feria, Juana de Aizpuru, primera directora de la feria, ha reconocido que "de lo poco visto, parece que hay más calidad que otros años". "Esta edición he notado mucha expectación, sobre todo del extranjero de clientes que me preguntaban para venir. Podemos estar contentos porque se ha conseguido lo que se pensaba: ser un acontecimiento internacional de primer orden", ha apuntado.

De Aizpuru reconoce que los coleccionistas españoles "andan un poco perdidos" en las últimas ediciones, pero ha recordado la aparición de empresas privadas en España que están invirtiendo en arte y poniendo en pie espacios y colecciones "importantes". "Lo están haciendo con mucha ilusión y se están destinando importantes cantidades económicas", ha afirmado la galerista.

No obstante, preguntada sobre si ha terminado la crisis, no lo ve tan claro y reclama "soluciones" por parte del Gobierno. "Es una crisis muy profunda y estamos en la cuerda floja, la crisis no es solo económica y ha evidenciado que el mundo que conocíamos está agotándose. Mientras no se resuelva esto, se cierra en falso la situación", ha apuntado.

GARCÍA-ALIX LAMENTA LA AUSENCIA DE FOTOGRAFÍA

Precisamente, una de las obras que muestra Juana de Aizpuru es de Alberto García-Alix, que ha constatado que "la feria está mejor" y defiende la labor en este aspecto del director, Carlos Urroz: "lleva creciendo desde su llegada". Sin embargo, García-Alix ha reconocido en declaraciones a Europa Press que no es "un buen juez" puesto que las ferias de arte no le "interesan demasiado".

"No he visto casi nada, soy una persona que miro poco aunque siempre hay algo que te emociona", ha confesado, tras lamentar que en la edición de este año "falta fotografía". "Tampoco sé si invierte mucho o poco, porque ese no es mi papel: a mí me toca crear y hacer fotos", ha concluido.