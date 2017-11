El dramaturgo Paco Gámez gana el Certamen Leopoldo Alas Mínguez para textos LGTB por 'El suelo que sostiene a Hande'

El dramaturgo Paco Gámez ha sido nombrado ganador de la XI edición del Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales LGTB (Premio LAM), convocados por la Fundación SGAE y la Asociación Cultural Visible, según ha informado la fundación. El autor ha sido galardonado por la obra 'El suelo que sostiene a Hande', una obra sobre "la crueldad a la que se enfrentan los transexuales en todo el mundo y cómo el rechazo social los aboca a una serie de circunstancias trágicas", según ha explicado el escritor.

"Aunque he sentido el reconocimiento de mi obra, todavía encuentro muchas dificultades para llevarla a escena. Ganar este certamen me permite publicar el texto y que una compañía que no sea mía lo monte", ha destacado Gámez.