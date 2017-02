George Clooney y Amal darán la bienvenida a un niño y una niña

A última hora de ayer jueves, 9 de febrero, saltaba la confirmación de los rumores que rodeaban la posible paternidad de George Clooney y su esposa, Amal. Varias fuentes cercanas al matrimonio confirmaron la buena nueva a la revista People: sí, el actor y la abogada esperan mellizos. "Amal ha permitido que todo el mundo en ambas familias lo supiera discretamente. Todos están muy felices", añadió un informador a la publicación estadounidense.

Ahora las especulaciones se centran en el sexo de los bebés que están en camino. Según Julie Chen, del espacio The Talk (CBS), la pareja espera un niño y una niña, por lo que no les podía haber salido mejor el doble embarazo porque de una vez van a traer una parejita al mundo.

Uno de los primeros en comentar esta paternidad era Matt Damon, amigo y compañero del actor de 55 años. Matt protagoniza Suburbicon, una cinta especial para Clooney ya que es obra de su puño y letra, además de producirla y dirigirla. "Yo estaba trabajando con él el otoño pasado y me llevó a un lado del set, casi me puse a llorar. Estaba tan feliz por él. Le pregunté que de cuántos tiempo estaba embazada y él me dijo: 'ocho semanas", relató el ganador de un Oscar. "¡¿Estás loco?! ¡No se le digas a nadie más! ¡No se le digas a nadie más! ¿No conoces la regla de 12 semanas? Por supuesto, él no lo hizo", agregó Matt, que confesó sentirse emocionado y destacó lo importante que la letrada es en la vida del alabado cineasta.