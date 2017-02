George Clooney: "Amal evitará lugares donde es no es bienvenida"

George Clooney ha revelado que tanto su mujer, Amal, como él reducirán sus viajes para "evitar el peligro" mientras esté embarazada. El actor ha concedido una entrevista a Paris Match en la que asegura que el matrimonio será más cauteloso ahora que esperan la llegada de sus gemelos.

"Decidimos ser mucho más responsables para evitar el peligro", dijo el productor de 55 años a la publicación francesa. "No voy a ir más al sur de Sudán ni al Congo, Amal ya no irá a Iraq y evitará lugares donde sabe que no es bienvenida", añadió.

Amal, como letrada internacional de Derechos Humanos, representa a un periodista detenido en Egipto y ha sido muy crítica con el proceso judicial egipcio. Además, ejerce en varios casos notables, como la defensa de Mohamed Nasheed, antiguo presidente de Maldivas. Por su parte, es conocida la defensa a ultranza que desde hace años mantiene el intérprete por la resolución del conflicto de Dafur.

La estrella de Syriana hace estas declaraciones tras confirmar a un espacio de Canal+ lo emocionados que están ambos con la paternidad. "Los dos estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras que lleguen a nuestras vidas con los brazos abiertos. Así que mi mujer y yo estamos muy emocionados", desveló a Rencontres de Cinéma. Eso sí, la pareja tiene una importante cita esta misma semana en los premios de la Academia gala, en la que recibirá el César de honor, aunque por ahora no está confirmada la presencia de la abogada de 39 años, que el pasado jueves se dejaba ver en Londres.