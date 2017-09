George Clooney reaparece en el festival de cine de Venecia tras su reciente paternidad

George y Amal Clooney están de vuelta en la romántica ciudad donde se casaron, pero esta vez convertidos en padres. El actor y director y su mujer llegaron el jueves Venecia, Italia, para asistir a la premiere de su nueva película, 'Suburbicon', que tendrá lugar el sábado de esta semana.

Sobre su vida como padre el actor contó para Associated Press cómo estaban siendo estas primeras semanas: "Ahora mismo mi trabajo es cambiar pañales y sacarles a pasear un poco. Nunca me imaginé que a mis 56 años iba a convertirme en padre de mellizos. No hagáis planes. Siempre hay que disfrutar de los momentos".