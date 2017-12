Georgina Rodríguez enamorada de su pequeña Alana

No cabe duda de que los pequeños son la alegría de la casa, pero en Navidad más aún. Georgina Rodríguez continúa demostrando que adora los niños y se rodea de ellos.

La reciente mamá no duda en publicar imágenes de los primeros momentos tiernos que está viviendo con Alana. Aunque ya lo hacía con los mellizos Eva y Mateo antes de ser madre. La modelo tiene tiempo para todo, apoyar a su pareja Cristiano Ronaldo, lo acompaña en sus eventos y ejerce de la madre que es de Alana, los mellizos y Cristiano Junior. En esta ocasión la protagonista ha sido la recién nacida en una imagen publicada por su madre en Instagram con el siguiente texto: "Su olor, sus ruiditos y que esté tan dormidita encima de mi... Me emboba y me vuelve loca de amor. Alanita y yo os damos las buenas noches".