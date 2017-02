Gloria Camila habla de su familia

Estos días Sevilla ha podido disfrutar de la Semana de la moda flamenca. Muchos de nuestros famosos no han podido dejar de acudir a tal acontecimiento. Incluso rostros conocidos como Jessica Bueno, Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros o la pareja de Antonio Banderas, Nicole Kimpel han desfilado orgullosas para SIMOF.

Gloria Camila y su novio Kiko Jiménez tampoco se quisieron perder el desfile y acudieron como invitados. Aunque en otras ocasiones, la hija de Ortega Cano participara en algún que otro desfile. La joven no dudó en hablar de la complicada situación que está viviendo su familia y es que José Fernando es la gran preocupación de todos.

CHANCE: Hemos visto que han venido tus tíos, que ha venido también tu novio. ¿Tu padre no ha podido venir a verte, Gloria?

GLORIA CAMILA: No, no ha podido. Tenía otra cosa. Bueno, ya lo tenía desde hace mucho tiempo y bueno, no ha podido, no se puede estar en todos los lados.

CH: Estás bien acompañada por tu familia como decía mi compañera, siempre es importante para ti la familia, muy importante.

G.C: Yo soy muy familiar y, bueno, los míos son los míos y yo intento estar con ellos lo máximo posible y es mi familia, entonces, estoy siempre muy bien acompañada de ellos y, bueno, muy ilusionada, muy orgullosa y familiar.

"ROCÍO ES MI SOBRINA Y YO SOY DE SU FAMILIA Y CREO QUE LA FAMILIA HAY QUE ESTAR SIEMPRE UNIDA"

CH: Oye, tú eres muy presumida porque siempre que te veo es así como muy guapa, vestida y todo.

G.C: Es que el traje, que lo podéis ver, es divinísimo. Yo es que soy muy presumida, sí. A todo el mundo le gusta gustar y yo intento estar guapa y bien.

CH: Lo consigues.

G.C: Estar arreglada, hay días que estarás a lo loco pero otros días tienes que estar guapa.

CH: Oye, te has convertido en el gran apoyo de Rocío. ¿Cómo lo estás llevando?

G.C: ¿Rocío mi sobrina?

CH: Sí.

G.C: El gran apoyo somos desde pequeñas y, bueno, tenemos la misma edad, prácticamente, así que bueno, si nos hemos criado, hemos nacido, hemos crecido juntas, o sea que, estamos siempre juntas cuando se puede. Apoyo, apoyo no es, es porque es mi sobrina y yo soy de su familia y ella es mi familia y yo creo que la familia hay que estar siempre unida.

CH: Incluso por defenderla a ella, muchas veces, has tenido duras críticas con Rocío Carrasco.

G.C: Me da igual. Es mi sobrina así que voy a estar siempre a su lado.

"MI HERMANO ESTÁ MUY BIEN. HABLO SIEMPRE CON ÉL"

CH: ¿Qué te parece lo que está haciendo tu hermana o intenta hacer con Antonio David?

G.C: Yo eso no me meto porque no sé de qué va el tema, así que no voy a opinar de algo que no sé.

CH: Gloria, has cerrado tu tienda de manera temporal, ¿Ya tienes pensado dónde vas a abrir de nuevo tu nueva tienda?

G.C: No, no lo tengo pensado. O sea, se está viendo y, bueno, yo mientras tanto estoy haciendo también mis cosas, como ya te dije, estaba estudiando y bueno, intento seguir haciendo lo mío y lo que me gusta, poco a poco y ya está. nunca es fácil.

CH: ¿Qué tipo de tienda será, gloria?

G.C: No lo sé.

CH: Franquicia no, ¿no?

G.C: No, franquicia no.

CH: ¿Tus propios diseños venderás?

G.C: Que va, todavía queda.

CH: ¿Te gustaría abrir una tienda de ropa de chico, por ejemplo?

G.C: No, porque las que son compradoras compulsivas somos las mujeres. yo abriré lo que se pueda y en cuanto se pueda.

CH: ¿Tu hermano cómo está?

G.C: Muy bien.

CH. ¿A algún problemilla?

G.C: Todo bien, gracias.

CH: ¿Has podido hablar con él?

G.C: Hablo siempre.