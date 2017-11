Gloria Camila, muy preocupada por todas las declaraciones de Michu, el informe de su hermano y la boda

CHANCE

Un año más el Salón Internacional del Caballo de Sevilla reunió a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como fue el caso de Jaime Peñafiel, Olivia de Borbón y su marido Julián Porras, Gloria Camila y Kiko Jiménez y Antonia Dell' Atte entre otros.

Cada día más afianzados como pareja, Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega Cano demostraron que están de lo más unidos al mundo del toro y sobre todo a Andalucía y es que, siempre que pueden, se escapan al sur para disfrutar de sus tradiciones. En cuanto a la relación de la hija de Ortega Cano con Michu, la joven reconoció que es inexistente.

P: ¿Cuál es tu relación con los caballos?

GC: En la finca Yerbabuena teníamos muchísimos caballos, la verdad, y llevo montando a caballo desde pequeña. Mi tío tiene una finca con caballos, no monto tanto como antes, pero me encanta.

"PARA SER ALGUIEN A VECES HAY COMO QUE PISOTEAR A ALGUIEN. Y ESA ES LA GENTE QUE ES COMO MICHU"

P: Dicen que no ves a tu sobri y no te ocupas de ella...

GC: ¿Sabes lo que pasa? Que para ser alguien a veces hay como que pisotear a alguien. Y esa es la gente que es como Michu. Me da igual lo que diga porque yo sé lo que hago y con quien lo hago. La verdad es que lo que esa señora o señorita diga me da igual.

P: ¿Cómo está tu hermano? Se ha filtrado un informe médico y estabais un poco cabreados con eso...

GC: Me he cabreado porque es de poca educación y de sinvergüenzas sacar un informe tan privado médico como es ese, pero de mi hermano o de cualquiera, y encima en la revista Corazón. Que esperaba que fuera más blanca. Me ha molestado que saquen temas que no se deben hacer públicos aunque sea un personaje público.

P: ¿Vais a tomar medidas legales al respecto?

GC: Ahí no me voy a meter, porque no me encargo de eso.

P: ¿Cómo van los preparativos de la boda?

GC: ¿De cuál? Porque como hay tres... ahora nos ha dado a todos por casarnos. Yo de momento no me caso. Mi boda todavía no la vais a ver. Mi padre se casa en verano, haré un diseño superguay.

P: Michu dijo que cuando se recuperase tu hermano habría boda...

GC: Michu dice tantas cosas... a ver si deja ya de hablar un rato. Pero bueno, mi padre es muy feliz, mi hermano es muy feliz y yo lo respeto.