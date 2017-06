La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, creada en 2012 para luchar contra la 'piratería, ha sancionado en estos cinco años de actividad a 14 páginas web de enlaces, según ha informado el Gobierno.

En cuanto a lo motivos de estos archivos, el texto, recogido por Europa Press, señala que había webs que, finalmente, sí cumplían con la normativa, otras que no estaban ya operativas en el momento de la inspección e, incluso algunas que no se encuadraban dentro del ámbito de aplicación territorial de la ley.

También ha habido casos en los que se comprobó que la web no tenía actividad económica o que el prestador de servicios (titular de la página web) no ha podido ser identificado de manera fehaciente y, por lo tanto, no existe un sujeto responsable frente al que iniciar procedimiento alguno.