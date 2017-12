El Gobierno valenciano advirtió a Livermore que tenía hasta el 6 de marzo para aportar los contratos fuera de Les Arts

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana advirtió en diversas ocasiones al exintendente del Palau de les Arts Reina Sofía de València que tenía que presentar antes del 6 marzo de 2017 los contratos de los trabajos realizados durante la temporada fuera del coliseo valenciano en respuesta a las exigencias de la Intervención General de la Generalitat para solucionar la situación de "incompatibilidad" detectada entre su puesto de intendencia y sus proyectos como director de escena en otros teatros.

Desde la administración autonómica se le hizo el último requerimiento el pasado mes de febrero para que aportara la documentación solicitada antes del 6 de marzo y el artista italiano contestó que no tenía algunos de los contratos debido a que los espectáculos no habían comenzado aún los ensayos.

El borrador del informe de la Intervención correspondiente a 2016 vuelve a determinar que, sin perjuicio de las labores concretas que contiene la actividad de dirección de escena, la imparcialidad o independencia de las funciones que desempeña el intendente en su puesto directivo en la Fundación Palau de les Arts pueden verse "comprometidas" por el ejercicio de las funciones de dirección de escena que ha declarado realizar para otros teatros. A fin de garantizar la máxima transparencia, concluye que el intendente no puede ejercer funciones de dirección de escena para otros teatros.

Con el fin de que Livermore siguiera al frente de Les Arts, la Generalitat le pidió que justificara los trabajos de dirección de escena en coliseos de todo el mundo para demostrar que no incurría en incompatibilidades en casa caso. Por ello, el 4 de noviembre de 2016 se le envió un escrito al 'regista' turinés recordándole la necesidad de presentar todos los contratos suscritos con otros coliseo operísticos en el plazo de 10 días.

A esta comunicación, contestó el intendente el día 8 de noviembre apuntando que no disponía todavía del contrato de 'Norma' con el Teatro Real de Madrid por un "malentendido" entre esta entidad y los abogados, así como que no disponía del resto de contratos --que incluían la cesión de derechos para 'Il turco in Italia', en Bolonia, y la nueva producción 'Manon Lescaut', en Nápoles-- y que los enviaría tan pronto como fuera posible.