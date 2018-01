José González llega a Madrid el 1 de octubre junto a The String Theory de la mano de SON Estrella Galicia

El cantautor sueco José González llegará al Teatro Lope de Vega de Madrid, el día 1 de octubre, acompañado de la orquesta filarmónica 'The String Theory' de la mano de SON Estrella Galicia, según ha informado la compañía.

Además, González ha participado en la banda sonora de 'La Vida Secreta de Walter Mitty', con una versión de 'This is How We Walk On The Moon' para la compilación de Red Hot + Arthur Russell. Además, su versión solista de la canción de Junip 'Far Away' ganó el premio 'Best Song in A Game' en los Spike Video Awards.