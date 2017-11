Gonzalo Pontón, Premio Nacional de Ensayo: "El nacionalismo es el gran motor de la desigualdad"

El editor Gonzalo Pontón, Premio Nacional de Ensayo por 'La lucha por la desigualdad: una historia del mundo occidental en el siglo XVIII', ha asegurado que el nacionalismo "es el gran motor de la desigualdad", alentado por "el lenguaje de las élites, que no es el mismo de la calle".

"Por ejemplo, no creo que cuando Puigdemont habla de democracia, esa palabra signifique lo mismo para él que para la gente de la calle. Hay una utilización del lenguaje para la desigualdad", ha explicado en una entrevista con Europa Press el ensayista, nacido y residente en Barcelona y fundador de la editorial Crítica.

Para Pontón, la sociedad "puede ser manipulada con mucha facilidad" en sus sentimiento para alcanzar "fines espúreos", poniendo como ejemplo reciente a Cataluña. "Cuando se alienta a la gente a través de sentimientos e intestinos y no a través de la reflexión, el resultado es lo que estamos viendo en nuestros días en Cataluña", ha añadido.

Así, el editor catalán ha instado a dirigir el mundo hacia una promoción de la igualdad, que es lo que tiene que cambiar. "A mi me da igual que alguien sea catalán, español, peruano o filipino si de lo que se trata es de conseguir la máxima igualdad. Pero la pretensión de aislamiento y ser los mejores y los más altos y los más rubios es un pensamiento profundamente reaccionario", ha criticado.

"Hoy en día vivimos una desigualdad brutal y la grieta se ha ido incrementando, lo peor es la grieta y la tendencia que eso apunta. No solo es que no hayamos mejorado en los últimos siglos, sino que hay un problema endémico y profundo y no se está hablando de ello tanto como se debería", ha lamentado.