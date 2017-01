Nick Gordon recuerda a Bobbi Kristina Brown en Twitter

Hoy se cumplen dos años del incidente que provocó el estado de coma de Bobbi Kristina Brown, que finalizó desgraciadamente con la muerte de la joven cantante seis meses después, y el que fuera su pareja la ha recordado con un mensaje de amor en Twitter.

"Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último antes de dormir", escribió el joven de 26 años junto a dos fotografías, una de la hija de Whitney Houston en solitario y otra de la pareja besándose apasionadamente. "Te quiero y te extraño RIH mi ángel", añadió.

Una fuente cercana asegura que Gordon no está bien y que no ha retomado su camino desde que fuera declarado responsable en el caso de la muerte por negligencia, sentencia que le obliga a pagar 36 millones de euros a los familiares de Kristina en septiembre. Según los documentos lgales a los que tuvo acceso la revista People, el juez T. Jackson Bedford del condado de Fulton no dictó sentencia considerando los hechos del caso. Por el contrario, Gordon fue encontrado responsable de la muerte de Brown porque no respondió o compareció ante el tribunal en las audiencias civiles.

Gordon, que se ha movido entre Orlando, Florida, Atlanta y Georgia durante los últimos meses, nunca ha sido acusado penalmente por la muerte de Brown, pero una fuente en la oficina del fiscal del condado de Fulton confirmó a la publicación estadounidense que la investigación criminal "sigue en curso".